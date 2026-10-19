El organismo rector del fútbol europeo ha marcado oficialmente un límite y ha comunicado a la FIFA que tiene hasta el 2 de noviembre para entregar documentación crucial sobre sus recientes procesos de gobernanza y toma de decisiones.

La medida llega tras una creciente frustración por la falta de claridad en la cúpula del fútbol mundial, en concreto sobre cómo se toman a puerta cerrada en Zúrich importantes decisiones financieras y disciplinarias.

Esta escalada de tensión se produce después de una reunión del Consejo de la FIFA en la que la actual cúpula no ofreció la transparencia solicitada por altos cargos de todo el mundo