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¡A Infantino se le acaba el tiempo! La UEFA exige respuestas urgentes al máximo responsable de la FIFA por la polémica sobre la gobernanza
La UEFA fija un plazo hasta noviembre
El organismo rector del fútbol europeo ha marcado oficialmente un límite y ha comunicado a la FIFA que tiene hasta el 2 de noviembre para entregar documentación crucial sobre sus recientes procesos de gobernanza y toma de decisiones.
La medida llega tras una creciente frustración por la falta de claridad en la cúpula del fútbol mundial, en concreto sobre cómo se toman a puerta cerrada en Zúrich importantes decisiones financieras y disciplinarias.
Esta escalada de tensión se produce después de una reunión del Consejo de la FIFA en la que la actual cúpula no ofreció la transparencia solicitada por altos cargos de todo el mundo
- Getty Images Sport
La paciencia de la UEFA con la FIFA empieza a agotarse
En una carta formal, el secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, señaló que el organismo rector del fútbol mundial no había respondido a «una serie de cuestiones fundamentales» esenciales para la integridad de este deporte. La misiva deja claro que la paciencia de las federaciones miembro se está agotando.
«Otras siguen sin respuesta y no se han facilitado la información ni la documentación solicitadas», señala la carta, según informa BBC Sport. Esto supone una importante fractura en la relación entre Nyon y Zúrich en un momento crucial para el calendario internacional.
Dudas sobre los planes secretos de inversión
En el centro de la disputa está la propuesta, ya descartada, de FIFA Forward Enterprise (FFE), un plan de inversión secreto que habría permitido a entidades privadas hacerse con el control de importantes derechos comerciales.
Las consecuencias de estas negociaciones han dejado a Infantino luchando por salvar su presidencia mientras altos cargos cuestionan su idoneidad para el puesto. La carta de la UEFA fue explícita en sus críticas: «La retirada de FFE, el reconocimiento de los errores y el anuncio de “posibles reformas de gobernanza” no explican cómo se tomaron las decisiones pertinentes ni por qué no se implicó al Consejo de la FIFA en el momento oportuno».
- ZUMA Press Wire
La gobernanza y la polémica de Balogun
El alcance de la investigación va más allá de las cuestiones financieras y abarca medidas disciplinarias que han suscitado recelos al otro lado del Atlántico. El organismo rector insistió: «Estas preguntas exigen respuestas ahora. No pueden aplazarse hasta la próxima reunión del Consejo de la FIFA, ni las futuras reformas de gobernanza pueden sustituir el examen de las decisiones ya tomadas y la exigencia de responsabilidades por ellas».
Al fijar un plazo estricto para principios de noviembre, la UEFA fuerza un enfrentamiento que Infantino había logrado evitar hasta ahora mediante disculpas internas y promesas de futuros cambios estructurales que aún no se han materializado de forma significativa.
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