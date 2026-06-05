Getty/GOAL
Traducido por
A Endrick le resulta «imposible entender» a Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold, pese a las llamadas diarias de apoyo que recibe de su compañero del Real Madrid
El brasileño regresa tras su cesión
Endrick ha vuelto a Madrid tras una productiva cesión de seis meses en el Lyon. Con 19 años, y ante la falta de minutos en la delantera madridista, su paso por Francia le dio el juego necesario para recuperar su mejor nivel. Gracias a ello, el delantero —ligado al Bernabéu hasta junio de 2030— ha logrado un puesto en la convocatoria de la selección.
- Getty Images Sport
Endrick cuenta su mala experiencia en el Bernabéu
El joven delantero atribuye a la camaradería del vestuario su capacidad para mantener los pies en la tierra durante su complicada adaptación al fútbol europeo. En una entrevista con «Men in Blazers» en YouTube, Endrick afirmó: «El primer año siempre es duro.
Llegas a un club con jugadores como [Luka] Modric, Vinicius o Rodrygo… Es muy difícil jugar con todos ellos, pero se aprende mucho. Puse en práctica lo aprendido en el Lyon y, cuando vuelva, lo demostraré».
Aunque le costó entrar en el once, encontró apoyo en sus compañeros. «Bellingham me llama todos los días. Cuando me sentía mal, me animaba y hablábamos. Me ayudó mucho, igual que Trent. Son muy accesibles.
Intento aprender de ellos, incluso inglés, pero es imposible entenderlos».
El delantero recupera su olfato goleador
Alejarse temporalmente del Santiago Bernabéu fue un punto de inflexión para el joven prodigio. Endrick declaró: «No me costó irme al Lyon. Dios me dijo que me fuera y obedecí. Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida; necesitaba jugar. He podido marcar goles, dar asistencias y jugar muchos minutos».
De cara al Mundial, el joven delantero mostró su orgullo por representar a Brasil y elogió a un compañero emblemático y a su seleccionador. Añadió: «Jugar en un Mundial es lo mejor. Poder representar a mi país es un sueño hecho realidad.
«El Mundial es muy importante para la gente y hace mucho que no lo ganamos. Neymar tiene ADN brasileño; es uno de los mejores de nuestra historia. Me llevo muy bien con Ancelotti: es un gran entrenador y te entiende muy bien como persona. Sé que me tienen mucho respeto».
- Getty Images Sport
Nos espera la fase de clasificación para el Mundial
El delantero llega en plena forma al torneo: ha marcado cinco goles y dado siete asistencias en 16 partidos con el Lyon. Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, Endrick buscará más internacionalidades —ya suma 16— junto al regreso de Neymar.
Brasil debutará en el Grupo C ante Marruecos el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium, y luego se medirá con Haití y Escocia.