Las tensiones en el equipo empezaron esa mañana, durante el último entrenamiento antes del tercer partido contra Ecuador (1-2). Nagelsmann probó una formación con el supuesto once titular que generó gran revuelo interno.
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A diferencia del seleccionador nacional Julian Nagelsmann, la estrella de la DFB mantuvo «numerosas conversaciones privadas» durante el Mundial
Leroy Sané jugó de mediapunta, Maximilian Beier ocupó la banda derecha y Angelo Stiller se situó en el centro del campo. El delantero Deniz Undav volvió a quedarse en el banquillo y, tras el entrenamiento, el equipo practicó los penaltis.
Sin embargo, la sorpresa llegó por la noche, en la rueda de prensa de Nueva York, cuando el seleccionador alemán anunció que no haría cambios en el once inicial, salvo lesiones.
La mayoría del plantel se enteró por los medios y se mostró sorprendida por el desarrollo táctico del último entrenamiento.
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Deniz Undav parece molesto con Nagelsmann
Hasta entonces, en el equipo se daba por hecho que Jamal Musiala descansaría. El giro resultó amargo para Undav. El delantero, sentado junto al seleccionador en la rueda de prensa, vio esfumarse sus opciones de titularidad.
A pesar de sus tres goles y dos asistencias, el delantero volvió a quedarse en el banquillo. Su sorpresa fue compartida por muchos, dada su eficacia reciente.
Al parecer, Kimmich mantuvo numerosas conversaciones individuales.
Tres días después del partido contra Ecuador, surgió en la selección una corriente que cuestionaba la estrategia del seleccionador. El capitán Joshua Kimmich estuvo en el centro del debate.
Según el informe, en la plantilla se consolidó la idea de que Kimmich debía volver al mediocentro defensivo, su posición en el Bayern Múnich, donde, según los internacionales, su influencia sería mayor que en el lateral derecho.
Mientras Nagelsmann generaba distancia con su comunicación poco clara, Kimmich asumía el papel de mediador interno en la concentración de Winston-Salem.
Durante toda la concentración en Estados Unidos habló a solas con casi todos los jugadores para mantener la cohesión del grupo en un momento agitado del viaje.
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La DFB quiere a Klopp tras la dimisión de Nagelsmann
Nagelsmann renunció pocos días después del tercer Mundial fallido de Alemania. Tras la eliminación, rechazó dimitir, pero luego la DFB anunció la separación de mutuo acuerdo. Al parecer, los altos cargos de la DFB, entre ellos el presidente Bernd Neuendorf, el presidente de la DFL, Hans-Joachim Watzke, y el director deportivo Rudi Völler, le sugirieron al seleccionador nacional que renunciara voluntariamente a su cargo, a lo que Nagelsmann acabó accediendo.
Para sustituirlo, la DFB negocia el fichaje de Jürgen Klopp, quien podría liberarse de su contrato con Red Bull, vigente hasta 2029, si se activa una cláusula de rescisión.
Según Bild, Red Bull pediría una indemnización de un solo dígito en millones.
El vicepresidente de la DFB, Watzke, presiona al fabricante de bebidas para que libere al técnico. «¿Qué empresa querría que en su estandarte de imagen se leyera: “He impedido el fichaje de Jürgen Klopp”?», preguntó el presidente del BVB en la ZDF. La Federación Alemana de Fútbol debería «intentar evitar» tener que pagar por primera vez una indemnización por el traspaso de un entrenador. Aunque, en principio, se considera pesimista, en este caso concreto se muestra optimista: «También lo conseguiremos».
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