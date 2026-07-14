A diferencia del Mundial de Catar, la edición de 2026 no compensará las pérdidas del Real Madrid

El Real Madrid recibirá 2,3 millones de euros por la participación de sus internacionales en el Mundial 2026, cifra muy inferior a lo que ganan en las giras de verano.

El club aún tiene a cinco jugadores en la lucha por el título: Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté y Jude Bellingham.

Además, el buen rendimiento de sus jugadores, con numerosos goles y premios al mejor del partido, aportará al club una pequeña recompensa extra.

Según el diario «AS», el Real Madrid recibirá 2,3 millones de euros del programa de la FIFA para compensar a los clubes.

Sin embargo, esa cifra apenas compensa la pérdida de ingresos por la cancelación de la gira estival.

La FIFA indemniza a los clubes por cada día que el jugador estuvo inscrito en ellos durante el torneo. Por eso Dumfries, que no estaba en la plantilla en la fecha de cálculo, no generará ingresos para el club.

Por ejemplo, Arda Güler, eliminado con Turquía en la fase de grupos, aportará 165 000 dólares, mientras que cada jugador que llegue a la final sumará 285 000 dólares.