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Yan Diomande NXGN GFXGOAL

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A diestra y siniestra: Diomande, dos extremos en un solo jugador y un arma letal en el esquema táctico de Mourinho

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Analysis
Real Madrid vs Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Amistosos
Y. Diomande
Vinicius Junior
J. Mourinho
RB Leipzig
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El astro marfileño difiere en sus características técnicas de Vinícius Júnior

El  Real Madrid ha encontrado en el marfileño Yan Diomandé el as bajo la manga que le faltaba en su línea de ataque. El exjugador del Leganés, que se incorporó al Leipzig hace un año por 20 millones de euros, comparte numerosas características con Vinicius Junior, la estrella del conjunto blanco.

El Real Madrid está a punto de fichar a la estrella marfileña de 19 años procedente del Leipzig por entre 115 y 120 millones de euros.

El Real Madrid está reforzando sus filas con numerosos fichajes antes del inicio de la nueva temporada, tras no haber logrado títulos en las dos últimas campañas. Por ello contrató primero al entrenador José Mourinho, y después cerró cuatro fichajes: Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, y Diomandé se convertiría en el quinto fichaje esperado.


  • 비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

    La diferencia entre Diomandé y Vinicius

    El diario "Marca" analizó los puntos fuertes de Diomandé, señalando que el marfileño no es conocido, como Vinicius, por ser un extremo que destaque por su serenidad o por su habilidad para conectar líneas.

    Diomandé se caracteriza por su fuerte impacto vertical: es incisivo y preciso, y posee una aceleración fulgurante. En el último Mundial, alcanzó una velocidad máxima de 34,7 km/h, aunque aún está lejos de la del francés Kylian Mbappé, delantero del conjunto blanco, que llega a los 37,6 km/h.

    Diomandé cuenta con una capacidad de regate extraordinaria: completó casi el doble de regates (118 de 213) que el jugador con el segundo mayor número de regates exitosos la temporada pasada en la Bundesliga, Michael Olise (65 de 149).

    Pero lo que diferencia a Diomandé de Vinicius es la versatilidad de sus posiciones. El marfileño, jugador diestro, se desenvuelve bien en ambas bandas; sin embargo, la temporada pasada disputó con el Leipzig muchos más minutos como extremo derecho (1591 minutos) que como extremo izquierdo (478 minutos).

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  • Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Diomandé a la derecha

    El diario español estableció una comparación entre el rendimiento de Diomandé por la derecha y su rendimiento por la izquierda, para determinar dónde juega mejor.

    Por la derecha, suele recibir el balón a sus pies, en zona abierta, pegado a la línea de banda, y adopta un enfoque más prudente: recibe el balón, atrae a su marcador, evalúa la situación y, si no está seguro, vuelve a intentarlo.

    El comportamiento predominante cuando juega con su pie natural consiste en buscar espacio en la banda, llegar a la línea de fondo y luego pasar el balón atrás; en este caso, ya estén parados o en carrera, suelen superar a sus defensores más por la potencia física (fuerza/cambio de ritmo) que por el regate.

    Su arranque diagonal hacia el centro no es tan preciso como el de un jugador zurdo por naturaleza, como Olise, y eso es comprensible. En el caso de Diomandé, su pie izquierdo, pese a haber marcado varios goles la temporada pasada al cambiar el balón a su otro pie en el último instante en el borde del área, se considera más una herramienta que un arma; aun así, tiende a utilizarlo en arranques largos y sinuosos para superar a los rivales.

    La fuerza intimidante que genera es que, incluso sin dominar su salida hacia el centro, ha encontrado una «vía de escape» ante las defensas replegadas que le cierran la salida por fuera: atraer a los rivales para atacar el primer palo o el lado débil con un centro.

    Las cifras muestran que Diomandé, cuando juega en la banda derecha, genera un mayor número de ocasiones cada 90 minutos. Regatea más (4,41 frente a 3,23), completa más centros (0,91 frente a 0,67), realiza más pases al área (2,21 frente a 1,48), además de tener un mayor rango de disparos (1,7 frente a 1,48) y unos goles esperados más altos (0,21 frente a 0,16). No obstante, también registra un mayor número de pérdidas de balón (2,21 frente a 1,48).


  • Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Diomande a la izquierda

    Pero parece que el exjugador del Leganés muestra un rendimiento más audaz y desenvuelto cuando juega en la banda izquierda, apoyándose en su pie menos hábil. Sigue recibiendo el balón en las bandas, pero no en la misma medida, y las estadísticas lo confirman, ya que registra un mayor número de toques dentro del área rival (7,8 frente a 6,51).

    En la banda izquierda, ya no se centra tanto en atacar desde los costados o superar a su rival únicamente por la fuerza; su habilidad con el pie derecho le permite adentrarse hacia el interior, ya sea para disparar o para centrar, lo que le otorga mayor confianza para seguir un estilo de juego directo, algo que se refleja en su confianza a la hora de emplear su habilidad en el regate.

    Hay dos puntos dignos de mención. En la banda izquierda, aumentó su participación tanto en los goles esperados (1,17 frente a 0,84) como en las asistencias esperadas (0,43 frente a 0,21).

    Dicho de otro modo, en la banda derecha genera un mayor número de ocasiones (regate a los defensas, centros y repetición de ataques espontáneos), mientras que en la banda izquierda es un jugador influyente, que busca crear el caos en el campo.

    En la banda izquierda, y pese a sus escasos minutos de juego, destaca un patrón de forma recurrente: el aprovechamiento de los espacios libres sin balón. En este sentido, Diomandé convirtió la necesidad en virtud. A menudo encuentra un espacio reducido para recibir el balón y con frecuencia se halla de espaldas a la portería o sufre una entrada, por lo que intenta superarlo pasando el balón rápidamente a su compañero (pared) y lanzándose por detrás de la línea defensiva; allí, con su velocidad y el espacio disponible ante él, resulta imposible de detener.

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  • RB Leipzig v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    El comportamiento defensivo

    Su estilo defensivo y su posicionamiento no varían mucho, ya juegue por la derecha o por la izquierda; se distingue por su actividad y su eficaz apoyo en la presión tras la pérdida del balón.

    No es casualidad que sea el delantero de la Bundesliga —entre los jugadores que han disputado al menos 1000 minutos— con el mayor número de recuperaciones de balón (148). Y no solo eso, sino que ocupó el segundo puesto en número de intercepciones de pases (16) y el cuarto en número de entradas exitosas (19).

    En las jugadas a balón parado, tiende a adoptar un papel más reactivo, limitándose a cubrir su posición; sin embargo, responde con rapidez en cuanto recupera el balón.

    En los contraataques, suele ocupar una posición en el centro, y resulta sumamente peligroso gracias a sus habilidades en el regate, especialmente cuando arranca y ataca los espacios a la espalda de la defensa sin balón.

    Los contraataques eran una táctica habitual en el Real Madrid durante la primera etapa de José Mourinho, y ahora Diomandé podría tener la capacidad de lanzarse a los espacios libres que aprovechaban Cristiano Ronaldo y Di María. La pregunta ahora es: ¿lo hará por la banda izquierda o por la derecha?

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