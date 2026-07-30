A diestra y siniestra: Diomande, dos extremos en un solo jugador y un arma letal en el esquema táctico de Mourinho

El diario español estableció una comparación entre el rendimiento de Diomandé por la derecha y su rendimiento por la izquierda, para determinar dónde juega mejor.

Por la derecha, suele recibir el balón a sus pies, en zona abierta, pegado a la línea de banda, y adopta un enfoque más prudente: recibe el balón, atrae a su marcador, evalúa la situación y, si no está seguro, vuelve a intentarlo.

El comportamiento predominante cuando juega con su pie natural consiste en buscar espacio en la banda, llegar a la línea de fondo y luego pasar el balón atrás; en este caso, ya estén parados o en carrera, suelen superar a sus defensores más por la potencia física (fuerza/cambio de ritmo) que por el regate.

Su arranque diagonal hacia el centro no es tan preciso como el de un jugador zurdo por naturaleza, como Olise, y eso es comprensible. En el caso de Diomandé, su pie izquierdo, pese a haber marcado varios goles la temporada pasada al cambiar el balón a su otro pie en el último instante en el borde del área, se considera más una herramienta que un arma; aun así, tiende a utilizarlo en arranques largos y sinuosos para superar a los rivales.

La fuerza intimidante que genera es que, incluso sin dominar su salida hacia el centro, ha encontrado una «vía de escape» ante las defensas replegadas que le cierran la salida por fuera: atraer a los rivales para atacar el primer palo o el lado débil con un centro.

Las cifras muestran que Diomandé, cuando juega en la banda derecha, genera un mayor número de ocasiones cada 90 minutos. Regatea más (4,41 frente a 3,23), completa más centros (0,91 frente a 0,67), realiza más pases al área (2,21 frente a 1,48), además de tener un mayor rango de disparos (1,7 frente a 1,48) y unos goles esperados más altos (0,21 frente a 0,16). No obstante, también registra un mayor número de pérdidas de balón (2,21 frente a 1,48).



