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¿A Cristiano Ronaldo y Lionel Messi les «importa» lo que hace el otro? Un excompañero de CR7 en el Manchester United desvela la rivalidad por el GOAT
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Ronaldo y Messi persiguen los 1.000 goles en sus carreras
Aunque la carrera absoluta de Ronaldo comenzó ligeramente antes que la de Messi, ambos explotaron más o menos al mismo tiempo. Eso fue hace casi 20 años, con dos décadas codeándose y chocando en lo más alto del fútbol mundial.
Dos de los mejores de todos los tiempos presumen de innumerables títulos de clubes y 13 Balones de Oro entre ambos, con logros de excelencia aparentemente sobrehumanos tanto con sus respectivos equipos nacionales como con sus selecciones.
Ambos están persiguiendo la barrera de los 1.000 goles, con Ronaldo liderando esa carrera en estos momentos, mientras siguen sumando grandes títulos jugando en el Al-Nassr de la Saudi Pro League y en el Inter Miami, campeón de la MLS Cup.
Nunca enemigos, pero tampoco amigos íntimos
Ha habido pocas señales de que alguno de los dos vaya a bajar el ritmo, a los 41 y 39 años, a pesar de que CR7 ha protagonizado últimamente algunos titulares desafortunados tras apartarse de la última concentración de Portugal. Siguen maravillando a audiencias de todo el mundo.
Incluso sus fechas de retirada podrían acabar estando entrelazadas, ya que ninguno quiere dar un paso al lado mientras el otro siga en activo. Nunca han sido enemigos, ni siquiera cuando representaban a los rivales del Clásico, Real Madrid y Barcelona, pero no son amigos íntimos.
Entre ellos hay admiración y respeto mutuos, pero también un deseo implacable de superarse el uno al otro. Aunque siempre estarán centrados en sus propios partidos, siempre mantendrán medio ojo puesto en cómo le va al otro.
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¿Vigilan Ronaldo y Messi el uno al otro en la rivalidad por ser el GOAT?
Preguntado por si Ronaldo y Messi se vigilan mutuamente, el excentrocampista del Manchester United Anderson, que jugó en los Red Devils junto a CR7 y hablaba en nombre de BetVictor Online Casino, dijo a GOAL: «Creo que ambos se preocupan el uno por el otro. Creo que los dos quieren ver lo mejor.
«Creo que Messi es igual. Messi ve que Cristiano Ronaldo marca dos, y yo tengo que marcar dos goles. Porque esa es la mentalidad, la de los mejores jugadores. Esos dos se empujan muchísimo el uno al otro para alcanzar un nivel diferente, un planeta diferente.
«Casi los dos tienen 1.000 goles. Eso es una locura. ¿Quién hace eso? ¿Pelé? ¿Quién más lo tiene? ¿Romário? Como uno, dos jugadores. Estos tipos van a marcar 1.000 goles. Como la generación de los jugadores de videojuegos.
«Cristiano Ronaldo puede hacerlo con 45 años. No sé por qué la gente se queja de él, porque Cristiano Ronaldo puede hacerlo con 45 años. Cristiano Ronaldo solo necesita dos minutos para marcar. Si le das tiempo y espacio a Cristiano Ronaldo y a Messi, la edad no importa, estos tipos lo van a hacer.
«Si yo fuera el seleccionador, siempre llevaría a estos dos porque sé que pueden marcar en cualquier momento, ya sean 10 minutos o cinco minutos, esto es lo que hacen los mejores jugadores.»
Neymar, otro miembro de la élite mundial
Anderson pasó a decir sobre un compatriota que también ha formado parte de la élite mundial: «Como Neymar también. Por eso me da tanta pena el último Mundial con Brasil. Porque pon a Neymar en el campo, da igual cómo esté. Es Neymar. Va a marcar en cualquier momento. Va a dejar a alguien mano a mano con la portería. Hay que dejar jugar a ese tipo de jugador.
«Ahora Brasil pierde a Neymar. Ahora no tienes a nadie de quien quejarte. Porque la gente lleva 10 años quejándose de Neymar. Durante 10 años, “Neymar, Neymar, Neymar”. Pero ese tipo lo da todo por la selección. Ahora no tienes a nadie que le ayude. Nadie que salga y diga: “Estoy aquí, tengo la responsabilidad de salvaros”. Todo ha sido Neymar, Neymar, Neymar.
«Ahora quiero ver a Vinicius Junior dar un paso al frente. Quiero ver a Raphinha. Porque Brasil en la televisión, es muy difícil complacer a la gente. Ahora quiero ver entrar a Vinicius Junior y a Raphinha. Quiero ver a los chicos. Si sois jugadores top, tenéis que asumir la responsabilidad pase lo que pase.”
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Messi y Ronaldo aún no están listos para retirarse
Neymar podría reencontrarse con Messi en un futuro no muy lejano, ya que las especulaciones siguen apuntando a que podría poner rumbo a Miami cuando llegue al final de su contrato con el Santos y se convierta en agente libre.
Un icono argentino que se ha retirado de la selección sigue vinculado en Estados Unidos hasta 2028. Ronaldo verá expirar su lucrativo contrato en Riad el próximo verano, pero no ha habido ningún indicio de que vaya a marcharse entonces y puede que todavía le quede al menos un desafío más.
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