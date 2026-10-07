Preguntado por si Ronaldo y Messi se vigilan mutuamente, el excentrocampista del Manchester United Anderson, que jugó en los Red Devils junto a CR7 y hablaba en nombre de BetVictor Online Casino, dijo a GOAL: «Creo que ambos se preocupan el uno por el otro. Creo que los dos quieren ver lo mejor.

«Creo que Messi es igual. Messi ve que Cristiano Ronaldo marca dos, y yo tengo que marcar dos goles. Porque esa es la mentalidad, la de los mejores jugadores. Esos dos se empujan muchísimo el uno al otro para alcanzar un nivel diferente, un planeta diferente.

«Casi los dos tienen 1.000 goles. Eso es una locura. ¿Quién hace eso? ¿Pelé? ¿Quién más lo tiene? ¿Romário? Como uno, dos jugadores. Estos tipos van a marcar 1.000 goles. Como la generación de los jugadores de videojuegos.

«Cristiano Ronaldo puede hacerlo con 45 años. No sé por qué la gente se queja de él, porque Cristiano Ronaldo puede hacerlo con 45 años. Cristiano Ronaldo solo necesita dos minutos para marcar. Si le das tiempo y espacio a Cristiano Ronaldo y a Messi, la edad no importa, estos tipos lo van a hacer.

«Si yo fuera el seleccionador, siempre llevaría a estos dos porque sé que pueden marcar en cualquier momento, ya sean 10 minutos o cinco minutos, esto es lo que hacen los mejores jugadores.»