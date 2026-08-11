White pudo disputar 30 partidos en todas las competiciones la temporada pasada y suma un total de 190 encuentros con el Arsenal, pero sufrió problemas de lesiones en 2025-26 junto a su compañero de lateral Jurrien Timber.

Cuando todos están en forma, el Arsenal se decantará por el dinamismo neerlandés antes que por el entusiasmo inglés en el costado derecho de su línea de cuatro defensas. En lo que respecta a los puestos de central, William Saliba y Gabriel Magalhaes son las opciones preferidas.

White puede actuar en el centro de la unidad defensiva de Arteta, pero se ha convertido en una opción de recambio en varias posiciones. Con eso en mente, no hay garantías en lo que se refiere a minutos de juego con regularidad.

En una etapa de su carrera en la que necesita jugar cada semana, puede que el internacional inglés de seis partidos empiece a valorar sus opciones, con otra ventana de oportunidad que seguirá abierta hasta el 1 de septiembre.