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A Ben White le dan un consejo de traspaso de «llamar a la puerta» en el Arsenal, mientras una leyenda del club insta al ganador de la Premier League a tomar una decisión «difícil»
White ofrece cobertura como lateral derecho y central
White pudo disputar 30 partidos en todas las competiciones la temporada pasada y suma un total de 190 encuentros con el Arsenal, pero sufrió problemas de lesiones en 2025-26 junto a su compañero de lateral Jurrien Timber.
Cuando todos están en forma, el Arsenal se decantará por el dinamismo neerlandés antes que por el entusiasmo inglés en el costado derecho de su línea de cuatro defensas. En lo que respecta a los puestos de central, William Saliba y Gabriel Magalhaes son las opciones preferidas.
White puede actuar en el centro de la unidad defensiva de Arteta, pero se ha convertido en una opción de recambio en varias posiciones. Con eso en mente, no hay garantías en lo que se refiere a minutos de juego con regularidad.
En una etapa de su carrera en la que necesita jugar cada semana, puede que el internacional inglés de seis partidos empiece a valorar sus opciones, con otra ventana de oportunidad que seguirá abierta hasta el 1 de septiembre.
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¿Necesita White marcharse del Arsenal?
Preguntado sobre si una salida a otro sitio tendría sentido para White, que se incorporó al Arsenal por 50 millones de libras (67 millones de dólares) en 2021, el gran exjugador de los Gunners Dixon, en declaraciones a BestBettingSites, dijo a GOAL: «Sí, a veces esa etiqueta de jugador polivalente juega en tu contra. Su situación con las lesiones tampoco es buena para un entrenador.
«Sé que es muy apreciado en el club, tiene un carácter distinto al de otros jugadores, pero es un buen chico y es positivo para la plantilla. Desde su punto de vista, si yo estuviera en su lugar, ya estaría llamando a la puerta porque lo único que querría sería irme a jugar, y no va a jugar si Timber está en forma.
«Si fuera yo, pediría irme. Pero dejar a los campeones de liga es difícil, y ahora esto es un juego de plantilla; puede que piense: “Jugaré 15 partidos, saldré desde el banquillo la mayoría de las semanas, y con eso me bastará”. Si fuera yo, pediría irme, pero cada uno es diferente».
Preocupación por el estado físico de White y Timber
Parte del problema para Arteta y el vigente campeón de Inglaterra es que ni White ni Timber ofrecen garantías de poder mantenerse en forma durante un periodo prolongado de tiempo, lo que dificulta trazar planes definitivos.
Dixon, que ganó cuatro títulos de liga con el Arsenal como jugador, añadió: «Hay motivos para preocuparse porque los historiales de lesiones rara vez engañan. Un jugador no pasa de sufrir constantemente pequeñas molestias musculares a encadenar de repente siete temporadas sin lesiones. El cuerpo manda.
»Así que sí, sigue siendo una ligera vulnerabilidad. El Arsenal tiene opciones polivalentes que pueden tapar agujeros. Riccardo Calafiori ha cumplido ahí y Declan Rice puede hacerlo en caso de necesidad, aunque no quieres sacar a Declan del centro del campo. Ahora mismo tienen cobertura, pero si Ben White se fuera, sin duda necesitarían un sustituto».
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El Arsenal busca reforzarse antes del cierre del mercado de fichajes
El Arsenal ha reforzado su centro del campo y su ataque este verano con las llegadas de Bruno Guimaraes y Christos Tzolis. Se prevén más movimientos en esas zonas, con el extremo del Paris Saint-Germain Bradley Barcola vinculado con un posible traslado a Inglaterra, mientras que el dúo brasileño formado por Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli genera rumores de salida.
También podría buscarse otro lateral derecho en algún momento, especialmente si se opta por hacer caja con White, que tiene contrato hasta 2028, mientras el enigmático futbolista de Dorset busca un nuevo comienzo y un cambio de aires en otro lugar.
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