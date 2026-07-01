Al ser preguntado sobre si podría ser imposible que Postecoglou volviera a ocupar ese banquillo, a pesar de todo lo que logró con el Celtic, el exdelantero de los Hoops Cascarino —en nombre de Tonybet, cuya campaña «World Cup Card Collection» permite a los clientes irlandeses ganar hasta 100 000 €— declaró a GOAL: «Creo que sería difícil, porque creo que es complicado conseguir un puesto en la Premier League. Yo sí predije que Andoni Iraola llegaría al Liverpool; se lo había ganado.

¿Es difícil? Sí, lo será. A veces se le criticó injustamente por decir: “así es como jugamos”, “así es como lo hacemos”. Ahora hay propietarios y directivas que no quieren entrenadores como Amorim, que se niegan a cambiar.

«Me parece extraño: en los cursos de entrenador te enseñan que hay muchas formas de ganar: defensa, contraataque, juego agresivo, pases… A Ange lo criticaron por ser unidimensional, y hay otros en su misma situación.

Si te mantienes firme y redoblas la apuesta, a los de arriba no les gusta. Piensan: “Te pagamos para que sigas tu manual o para que demuestres qué es lo mejor para este equipo”».