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A Ange Postecoglou, exentrenador del Tottenham y del Nottingham Forest, le costará conseguir otro puesto en la Premier League, pues ahora se le relaciona con el cargo de seleccionador de Escocia tras su etapa en el Celtic
Postecoglou, candidato a seleccionador de Escocia tras la marcha de Clarke
Tras la decepcionante eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, Clarke ha dimitido. Ahora otro técnico podrá guiar a la «Tartan Army» hacia la Euro 2028.
Entre los candidatos figuran David Moyes, técnico del Everton, y Roberto Martínez, actual seleccionador de Portugal, quien podría dejar su cargo tras el Mundial.
Sin embargo, Postecoglou lidera las apuestas. Conoce bien el fútbol escocés tras ganar cinco títulos en dos años en Glasgow.
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Despedido tras ganar un título con el Tottenham y después de 39 días sin victorias con el Forest.
Ese éxito fue difícil de repetir en Inglaterra: los Spurs cayeron al puesto 17 de la Premier League bajo su mando, pese a ganar la Europa League. La situación empeoró con ocho partidos sin victoria en 39 días al frente del Forest.
A pesar de conservar algo de crédito como técnico, su reputación en la máxima categoría inglesa se ha deteriorado tanto que parece improbable que, a sus 60 años, vuelva a entrenar en la Premier a corto plazo.
¿Le resultará imposible a Postecoglou conseguir otro puesto en la Premier League?
Al ser preguntado sobre si podría ser imposible que Postecoglou volviera a ocupar ese banquillo, a pesar de todo lo que logró con el Celtic, el exdelantero de los Hoops Cascarino —en nombre de Tonybet, cuya campaña «World Cup Card Collection» permite a los clientes irlandeses ganar hasta 100 000 €— declaró a GOAL: «Creo que sería difícil, porque creo que es complicado conseguir un puesto en la Premier League. Yo sí predije que Andoni Iraola llegaría al Liverpool; se lo había ganado.
¿Es difícil? Sí, lo será. A veces se le criticó injustamente por decir: “así es como jugamos”, “así es como lo hacemos”. Ahora hay propietarios y directivas que no quieren entrenadores como Amorim, que se niegan a cambiar.
«Me parece extraño: en los cursos de entrenador te enseñan que hay muchas formas de ganar: defensa, contraataque, juego agresivo, pases… A Ange lo criticaron por ser unidimensional, y hay otros en su misma situación.
Si te mantienes firme y redoblas la apuesta, a los de arriba no les gusta. Piensan: “Te pagamos para que sigas tu manual o para que demuestres qué es lo mejor para este equipo”».
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Postecoglou podría liderar la reconstrucción de la selección escocesa tras el Mundial.
Los métodos de Postecoglou fueron criticados en el Tottenham y el Nottingham Forest por ser demasiado arriesgados y por usar una línea defensiva alta que exponía a sus equipos atrás.
Por ahora se desconoce cuándo regresará a un banquillo; podría probar la selección de Escocia, tras sentir la presión del fútbol de clubes.