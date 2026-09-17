El Real Madrid ha arrancado la nueva temporada con una línea defensiva notablemente remodelada, tras haber asegurado los fichajes de Denzel Dumfries, Marc Cucurella e Ibrahima Konate durante el mercado de verano. Pese a estos refuerzos, en el Santiago Bernabéu persiste la sensación de que a la plantilla todavía le falta un defensa central para rozar la perfección.

Aunque Raul Asencio siguió en el equipo para aportar cobertura, el conjunto blanco ya está planificando futuros mercados, con Jarrad Branthwaite, del Everton, ahora firmemente en su radar. Según informa Graeme Bailey, el campeón de Europa sigue muy de cerca la progresión del inglés en Goodison Park.

Sin embargo, cualquier movimiento por el defensa se complica por el hecho de que el Everton no tiene intención de vender a su baluarte defensivo y solo le dejará salir por una cantidad muy elevada.



