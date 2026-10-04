El Arsenal comenzó la campaña 2026-27 con el objetivo de defender su corona después de poner fin la pasada temporada a una sequía de 22 años sin ganar el título. Actualmente, segundo en la clasificación, a tres puntos del líder, el Manchester City, el conjunto londinense ha mostrado una consistencia convincente pese a sufrir una dolorosa derrota por 3-0 ante el Brighton antes del parón internacional.

Al valorar la lucha por el título, Eboue, que representó al club entre 2004 y 2011, dijo a LiveFootballTickets: "El Arsenal es mi equipo. Esta temporada va a ser muy dura porque hay muchos buenos equipos y buenos jugadores. Pero si el Arsenal juega como lo ha estado haciendo, creo que puede ganar la liga. Les daría quizá un 75 por ciento de posibilidades".