¡51 AÑOS! Los aficionados del Manchester United recuperan su icónica pancarta con contador para burlarse del Manchester City por el veredicto sobre las normas financieras

Los aficionados del Manchester United han recuperado una de las pancartas más célebres del fútbol inglés para burlarse de sus rivales de la ciudad. Una enorme pancarta con el mensaje «51 AÑOS» fue desplegada en la grada Stretford End durante el partido de Premier League del United contra el Tottenham en Old Trafford el sábado.

La provocación va dirigida expresamente al Manchester City en medio de su prolongada y muy mediática batalla legal. El City afronta las consecuencias de las acusaciones por más de 100 presuntas infracciones de la normativa financiera presentadas por la Premier League.