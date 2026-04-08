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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Loai Mohamed

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5 razones... ¿por qué el Bayern resolvió el primer asalto de la cumbre europea contra el Real Madrid?

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Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
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Bayern Múnich vs Real Madrid
Álvaro Arbeloa
V. Kompany
K. Mbappe
M. Neuer
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نوير ومبابي وأخطاء الدفاع.. كيف فرض البافاري كلمته على معقل الملكي؟

El Bayern Múnich mereció la victoria en el feudo del Real Madrid, en el primer asalto de su batalla europea por reservar un lugar en las semifinales de la Liga de Campeones.

El Bayern regresó a Múnich con un valioso triunfo (2-1) en la noche de ayer martes, en un partido que pareció una final anticipada del torneo entre los dos gigantes, y que supuso la primera victoria del conjunto bávaro en el Santiago Bernabéu en 25 años.

Aunque las estadísticas del partido indican cifras parejas entre ambos equipos, el Bayern Múnich impuso su dominio en el encuentro, mientras que el Real Madrid prefirió apoyarse en los contraataques; luego salió de su zona en el último cuarto de hora tras encajar un segundo gol, lo que derivó en el tanto que recortó distancias.

Las razones de la superioridad del Bayern Múnich sobre el Real Madrid son muchas, pero Kooora repasa las 5 más destacadas en las siguientes líneas.

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    Defensa catastrófica

    La defensa del Real Madrid sigue sufriendo varios problemas, y el partido ante el Bayern de Múnich es una nueva prueba de ello esta temporada.

    Además del mal posicionamiento y la falta de coberturas por parte de los jugadores de la zaga, el encuentro ante el conjunto bávaro registró errores individuales catastróficos, uno de los cuales provocó el encaje del segundo gol después de que se perdiera el balón al inicio de la segunda parte.

    Asimismo, el centrocampista Thiago Betarsh le regaló una ocasión a Serge Gnabry frente a la portería, pero la estrella alemana no supo aprovechar la oportunidad.

    El primer gol anotado por Luis Díaz confirmó un problema persistente en el centro de la defensa del Real Madrid, ya que Gnabry filtró un pase en profundidad con facilidad al delantero colombiano, que se encontró en un mano a mano con el guardameta, ante la ausencia de defensores.

    Dean Huijsen fue un punto débil evidente en la línea defensiva del equipo, por lo que fue el primer cambio del entrenador Álvaro Arbeloa, al sustituirlo por Éder Militão, ya recuperado de la lesión.

    De no ser por la falta de acierto de los atacantes del Bayern de Múnich en más de una jugada frente a la portería, el Bayern habría sentenciado la clasificación temprano en Madrid, sin esperar el partido de vuelta.

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    El Real Madrid echa de menos a Courtois

    Cuando el Real Madrid se imponía en los duelos ante los grandes clubes pese a no ser la parte superior, Thibaut Courtois era el héroe anónimo de esas victorias.

    Eso ocurrió ante el Atlético de Madrid y el Manchester City esta temporada, y los ejemplos son muchos en las últimas pocas temporadas.

    Es cierto que el historial de Courtois quizá no compita con el de otros guardametas, pero el belga puede salvar su portería de balones que, si hubieran entrado, no se le habría culpado por ello; y ese es el secreto que llevó al conjunto blanco a ganar en más de una ocasión.

    El impacto de Courtois se hizo evidente desde su lesión, y en el partido ante el Bayern Múnich su sustituto, Andriy Lunin, encajó dos goles; quizá el belga habría sido capaz de evitar uno de ellos.

    Y, más allá de los dos goles, los defensas del Real Madrid no sienten confianza con la presencia de Lunin, y eso se evidenció en una jugada del primer tiempo, cuando Harry Kane le puso un balón en bandeja a Dayot Upamecano, pero este lo remató flojo hacia la esquina izquierda, y Carvajal lo sacó sobre la línea de gol, mientras el guardameta ucraniano se lanzaba hacia el lado derecho.

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    Conflicto de las partes

    Desde el primer momento, quedó patente la superioridad de los extremos del Bayern Múnich, Michael Olise y Luis Díaz, sobre los laterales del equipo local, Álvar Carreras y Trent Alexander-Arnold.

    Carreras no pudo resistir en los duelos individuales ante la velocidad y la habilidad de la estrella francesa, cuyas arrancadas se convirtieron en un arma ofensiva para el Bayern en el partido.

    Jamie Carragher, exestrella de Inglaterra, dijo en su análisis del encuentro que lo que ofreció Olise ante el Real Madrid fue la mejor actuación individual que había visto en toda la presente temporada.

    Por otro lado, Díaz fue una de las figuras del partido y logró marcar el primer gol que abrió el encuentro a favor del equipo visitante.

    Sobre ello, el exastro inglés Roy Keane criticó con dureza a Alexander-Arnold, al decir: «Son errores infantiles. ¿Permitir que Luis Díaz te supere como si no existieras? ¡Esto es una tontería! Es como si no hubiera jugado nunca de lateral derecho en su vida».

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    Gigante veterano

    En la misma medida en que el Real Madrid echó de menos los servicios de Courtois, el Bayern Múnich se benefició de la presencia del veterano muro alemán Manuel Neuer, de 40 años.

    Neuer se agigantó y detuvo 9 disparos de los jugadores del Real Madrid, especialmente del dúo Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, para hacerse con el premio al Jugador del Partido con total merecimiento.

    Se puede decir que, de no ser por las paradas de Neuer, el resultado habría cambiado; incluso el gol que encajó llegó por los pelos, después de que el balón cruzara la línea de gol por muy poco.

    El entrenador Vincent Kompany le debe mucho mérito a su guardameta en esta victoria, y se lo deberá también si logra la clasificación a semifinales, sobre todo porque el conjunto bávaro, gracias al gran momento de Neuer, consiguió en el campo del Madrid un triunfo que no lograba desde 2001.

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    مboapé plantea interrogantes

    A pesar del gol que marcó, que mantuvo vivas las esperanzas del Real Madrid, el rendimiento de Kylian Mbappé en el partido no fue el esperado, y continúa sufriendo en los grandes encuentros.

    La pregunta vuelve a repetirse: ¿es mejor para el Real Madrid jugar sin Mbappé? ¿Y su presencia frena las arrancadas de otros jugadores como Fede Valverde, que brilla cuando el astro francés no está?

    Mbappé está recibiendo duras críticas, sobre todo porque las victorias del Madrid sobre el Atlético de Madrid y el Manchester City llegaron con su ausencia del once inicial, ya que el equipo jugó con mayor cohesión.

    El astro francés desperdició dos grandes ocasiones frente a la portería, que habrían bastado para que el conjunto blanco ganara pese al pobre rendimiento.

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    تحكيم إنجليزي ممتاز

    El partido entre el Real Madrid y el Bayern Múnich fue una de las raras ocasiones en la Liga de Campeones esta temporada en las que un encuentro transcurrió sin una verdadera polémica arbitral.

    El árbitro inglés Michael Oliver ofreció una actuación destacada y condujo el partido a buen puerto, sin problemas, tomando decisiones correctas.

    Los jugadores del Real Madrid protestaron por la validación del gol de Luis Díaz, a pesar de que el balón golpeó la mano de Michael Olise al inicio de la jugada, pero el experto arbitral español Iturralde González respaldó la decisión de Oliver.

    Iturralde también elogió la decisión del colegiado inglés de mostrar una tarjeta amarilla a Aurélien Tchouaméni tras una falta al borde del área en la primera parte, pese a la protesta del jugador francés, ya que la tarjeta le causó la suspensión para el partido de vuelta.

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    الحسم مؤجل

    A pesar de la derrota del Real Madrid en casa y de su actuación a un nivel decepcionante, nadie se atreve a decir que la clasificación está decidida a favor del conjunto bávaro.

    Incluso el propio Vincent Kompany, cuando le preguntaron por la garantía de que su equipo se clasifique, respondió: «El partido fue como una primera parte de un encuentro largo; no hay lugar para grandes celebraciones ni para sentir una satisfacción total, sino que hay que prepararse con fuerza para la ronda decisiva en el Allianz Arena».

    En cuanto a Arbeloa, alzó la bandera del desafío y declaró: «Si hay un equipo capaz de ganar en Múnich, es el Real Madrid. Quien no nos crea, que se quede en Madrid, pero nosotros iremos a Múnich con todas nuestras fuerzas para ganar».

    El equipo español necesita ganar por dos goles de diferencia en el «Allianz Arena» ante un gigante alemán que arrasa a nivel local y continental esta temporada.

    Y aun así, el Real Madrid se aferra a la esperanza de darle la vuelta al resultado en el estadio de su rival, sobre todo porque afrontará el partido con la mayoría de sus armas, después de que sus estrellas evitaran recibir una tarjeta amarilla que los expusiera a una sanción, salvo Tchouaméni.

    El quinteto Mbappé, Vinícius, Jude Bellingham, Dean Huijsen y Álvaro Carreras estaba amenazado con perderse el duelo de vuelta, pero ayer no recibieron ninguna tarjeta.

    Y si el Bayern Múnich recurre a la presión alta en el partido de vuelta, como hizo en el «Santiago Bernabéu», el conjunto blanco podría encontrar el camino hacia las semifinales, apoyándose en rápidos contraataques a la espalda de los defensas.

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