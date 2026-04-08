El Bayern Múnich mereció la victoria en el feudo del Real Madrid, en el primer asalto de su batalla europea por reservar un lugar en las semifinales de la Liga de Campeones.

El Bayern regresó a Múnich con un valioso triunfo (2-1) en la noche de ayer martes, en un partido que pareció una final anticipada del torneo entre los dos gigantes, y que supuso la primera victoria del conjunto bávaro en el Santiago Bernabéu en 25 años.

Aunque las estadísticas del partido indican cifras parejas entre ambos equipos, el Bayern Múnich impuso su dominio en el encuentro, mientras que el Real Madrid prefirió apoyarse en los contraataques; luego salió de su zona en el último cuarto de hora tras encajar un segundo gol, lo que derivó en el tanto que recortó distancias.

Las razones de la superioridad del Bayern Múnich sobre el Real Madrid son muchas, pero Kooora repasa las 5 más destacadas en las siguientes líneas.

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