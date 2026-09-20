5 capítulos de la locura de la Premier League: el Manchester City vuela en solitario y las crisis golpean a los grandes

La Premier League no necesitó mucho tiempo para revelar algunos de sus primeros rasgos, después de que las cinco jornadas iniciales trajeran numerosas sorpresas, entre un arranque perfecto del Manchester City, un tropiezo inesperado del Arsenal y una crisis defensiva que golpea al Chelsea, mientras que el Manchester United se encontró lejos de la imagen que busca, y el Tottenham Hotspur permanece en el fondo de la tabla de clasificación.
Y mientras el Manchester City logró cosechar el pleno de puntos, algunos de los grandes clubes comenzaron a pagar el precio de los errores tempranos, lo que plantea una pregunta importante en este inicio: ¿serán estas cinco jornadas una simple etapa pasajera, o llevan ya señales tempranas de cómo será la lucha por el título y los puestos de arriba?
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