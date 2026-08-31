Quedan poco más de 48 horas para que cierre un mercado de fichajes de lo más intenso para el Barcelona.

Deco, director deportivo del Barça, ha llevado a cabo numerosas operaciones, con el objetivo de reforzar la plantilla del entrenador Hansi Flick, así como de obtener un rédito económico de los jugadores que no entraban en los planes inmediatos del técnico alemán.

El diario Sport señaló que el club catalán ha completado la mayor parte de sus tareas, pero afronta los últimos días del mercado de fichajes con una serie de asuntos que aún necesitan resolverse.

Jesus, un fichaje sorpresa tras el fracaso en la llegada de Álvarez

Según reveló el diario Mundo Deportivo y el periodista Fabrizio Romano, y como pudo confirmar "Sport", el Barcelona alcanzó un acuerdo con el Arsenal para incorporar a Gabriel Jesus por unos 10 millones de euros, más variables e incentivos.

La operación ya está cerrada, y el delantero brasileño se convertirá en nuevo jugador del Barcelona en cuanto supere el reconocimiento médico.

El club catalán no quería gastar una cantidad elevada en el plan alternativo para compensar el fracaso en la llegada de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid.

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