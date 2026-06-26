495 posibilidades de estar entre los tres mejores... ¿Por qué los líderes de los grupos esperan hasta el final para conocer a sus rivales?

El sorteo del Mundial define toda la fase eliminatoria, pero un detalle queda abierto hasta el final de la fase de grupos.

En esta edición avanzan los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, más los ocho mejores terceros.

Es fácil fijar los cruces de dieciseisavos entre primeros y segundos (4) y entre segundos (4).

El problema surge con los ocho duelos entre primeros de grupo y los terceros mejor clasificados.

Como la identidad de esas ocho selecciones se define solo al terminar la fase de grupos, no es posible fijar todos los cruces de dieciseisavos hasta entonces.

Este sistema ha enfurecido a Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, quien declaró antes del partido contra Ecuador: «No creo que sea lo ideal que se nos castigue por ser los primeros de grupo... En mi opinión, es injusto».

Aunque la norma general obliga a esperar al cierre de la fase de grupos para fijar esos cruces, algunos se confirman antes cuando los resultados reducen las opciones a un único escenario de los 495 contemplados en el anexo C.

Entonces la Federación Internacional puede confirmarlo antes de que acabe la fase de grupos, pues ningún resultado posterior cambiará esa trayectoria en la tabla de distribución.