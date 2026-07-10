Hace solo dos años jugaba en el Fortuna Düsseldorf de la 2.ª Bundesliga; ahora, el extremo del Club Brugge está a punto de dar el salto al Arsenal.
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¡41 millones de euros de traspaso! Un exjugador del Fortuna Düsseldorf está a punto de fichar por el Arsenal en un traspaso récord
Según The Sun, Arsenal y Brujas negocian el fichaje del extremo de 24 años por unos 41 millones de euros.
Si se concreta, superaría los 37,5 millones que el Milan pagó por De Ketelaere en 2022.
Christos Tzolis fichó por el Club Brugge procedente del Fortuna Düsseldorf en 2024
En el Arsenal, Tzolis podría reemplazar a Leandro Trossard, quien está cerca de fichar por el Besiktas.
Tzolis fichó por el Club Brujas procedente del Fortuna Düsseldorf en verano de 2024 por 6,5 millones de euros y, en poco tiempo, se convirtió en una de las estrellas de la liga. La temporada pasada marcó 22 goles y dio 30 asistencias en 56 partidos oficiales, clave en la conquista del campeonato belga. Su contrato con el Club Brujas dura hasta 2029.
Christos Tzolis: Estadísticas de la temporada 2025/26
Partidos
56
Goles
22
Asistencias
30
Minutos jugados
4712
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