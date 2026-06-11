40 años después... Una ironía histórica marca la inauguración del Mundial

Esta tarde de jueves, todos los ojos están puestos en el estadio de Ciudad de México para el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

Por primera vez, 48 selecciones competirán en Estados Unidos, México y Canadá.

La cuenta de la FIFA en X recordó que, 40 años atrás, el mismo estadio albergó otro debut mundialista.

«Los entrenadores Javier Aguirre y Hugo Broos debutaron en la Copa del Mundo en la Ciudad de México en 1986, cuando México venció a Bélgica por 2-1», recordó.

Aguirre dirige a México y el belga Hugo Broos a Sudáfrica.

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