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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

3 regalos para calmar a Mourinho: ofensiva catalana contra el Real Madrid tras el "robo"

FEATURES
Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
Barcelona
J. Mourinho
España

Lo que no puedas lograr dentro del campo, hazlo fuera

El diario Mundo Deportivo abrió fuego contra el portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, después de la victoria del conjunto blanco sobre el Sevilla por 4-1, en medio de las sospechas de un trato de favor al Madrid por no haber expulsado a Arda Güler.

El diario catalán señaló en un informe: "Lo que no puedes conseguir dentro del campo, hazlo fuera de él. Ese fue el lema de Mourinho en su primera temporada, cuando no logró detener al Barcelona dirigido por Pep Guardiola, por lo que se centró en sembrar dudas y hablar constantemente del arbitraje".

Y añadió que la situación no ha sido distinta en su segunda etapa: el técnico portugués es el "amo absoluto" en este terreno, tal y como lo describió el entrenador catalán, y esa maquinaria se ha puesto en marcha con fuerza tras el parón internacional, como una forma de hacer frente a un equipo imparable como el Barcelona.

El periódico insistió: "El partido del Sevilla no fue menos que la historia de un atraco anunciado, después de semanas de quejas de Lloreninho, apodo que se le puso a Mourinho tiempo atrás por sus constantes lamentos. Invocó el nombre de Enríquez Negreira y añadió un nuevo nombre a la lista: Javier Tebas".

La batalla que se libra entre el presidente de LaLiga y Florentino Pérez tenía que llegar inevitablemente a los árbitros, y más aún cuando el escenario de los hechos es el estadio Santiago Bernabéu y después de que el Barcelona lograra de nuevo una victoria holgada.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Dosis calmante para el Real Madrid antes del Clásico

    Mundo Deportivo afirmó: "3 regalos que llegaron como una dosis de calmante antes del Clásico, cosas de las que Mourinho no hablará. Es imposible que lo haga. Si el tirón de pelo de Vinicius a un jugador merecía tarjeta roja y cuatro partidos de sanción en la última jornada, ¿cuál debería ser el castigo por un codazo en la boca, sin que el balón estuviera en las inmediaciones de la acción?".

    Y continuó: "Lo más probable es que la justificación sea la ausencia de un ángulo de cámara claro de la acción. En la era de la imagen, y con cámaras por todas partes, no apareció una sola repetición clara del incidente, o al menos una repetición suficiente para que el videoarbitraje llamara al árbitro Busquets Ferrer, que fue el aliado de Mourinho en el partido de ayer".

    El Sevilla pudo haber salido de la primera mitad aún más perjudicado, ya que antes del segundo gol, marcado por Mbappé con una genialidad, hubo una protesta por una falta cometida por Konaté sobre Juanlu. Lo agarró y le impidió salir solo con el balón desde el centro del campo, pero el árbitro dejó seguir el juego aplicando la ley de la ventaja, y llegó el segundo gol.

    Además, Kylian Mbappé consiguió un penalti rodeado de dudas sobre su validez, para anotar el tercer gol del Real Madrid.

    El diario catalán concluyó: "Con todo, había margen para más acontecimientos. Parece que el miedo a tomar decisiones arbitrales se ha consolidado dentro del comité de árbitros; de lo contrario, ¿cómo se puede explicar el regalo de señalar un penalti inexistente a Mbappé, con el que sentenció el partido? Y ahora llega la hora del Clásico".

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