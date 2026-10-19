El diario Mundo Deportivo abrió fuego contra el portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, después de la victoria del conjunto blanco sobre el Sevilla por 4-1, en medio de las sospechas de un trato de favor al Madrid por no haber expulsado a Arda Güler.

El diario catalán señaló en un informe: "Lo que no puedes conseguir dentro del campo, hazlo fuera de él. Ese fue el lema de Mourinho en su primera temporada, cuando no logró detener al Barcelona dirigido por Pep Guardiola, por lo que se centró en sembrar dudas y hablar constantemente del arbitraje".

Y añadió que la situación no ha sido distinta en su segunda etapa: el técnico portugués es el "amo absoluto" en este terreno, tal y como lo describió el entrenador catalán, y esa maquinaria se ha puesto en marcha con fuerza tras el parón internacional, como una forma de hacer frente a un equipo imparable como el Barcelona.

El periódico insistió: "El partido del Sevilla no fue menos que la historia de un atraco anunciado, después de semanas de quejas de Lloreninho, apodo que se le puso a Mourinho tiempo atrás por sus constantes lamentos. Invocó el nombre de Enríquez Negreira y añadió un nuevo nombre a la lista: Javier Tebas".

La batalla que se libra entre el presidente de LaLiga y Florentino Pérez tenía que llegar inevitablemente a los árbitros, y más aún cuando el escenario de los hechos es el estadio Santiago Bernabéu y después de que el Barcelona lograra de nuevo una victoria holgada.