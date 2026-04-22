A lo largo de la temporada, Allofs había provocado en algunas ocasiones una gran consternación entre los seguidores del Fortuna con sus apariciones públicas. Tras un mal inicio que obligó al equipo de Düsseldorf a renunciar pronto al ascenso, Allofs afirmó que nunca mencionó ese objetivo antes de la temporada e incluso acusó a los medios regionales de citarlo erróneamente. Sin embargo, en julio y agosto circularon numerosas citas que contradecían sus palabras.

En la asamblea general se destapó otra polémica: una apuesta del entonces directivo con un aficionado sobre el tiempo de juego del lesionado Lenz. El seguidor apostó a que Lenz no alcanzaría cinco partidos de al menos 60 minutos. Allofs respondió en la asamblea: «¡Estoy seguro de que ganaré nuestra apuesta!».

Lenz había ganado la Europa League con el Eintracht Frankfurt, pero desde su salida en 2023 al RB Leipzig y luego al TSG Hoffenheim solo había jugado diez partidos por lesiones recurrentes en la pantorrilla.

Allofs ignoró su historial médico y se fio de un nuevo reconocimiento, con consecuencias fatales: tras dos breves apariciones, Lenz se perdió casi tres meses; luego mejoró, pero solo jugó dos de los últimos siete partidos. A falta de cuatro partidos, Allofs podría perder la apuesta: Lenz solo ha jugado más de 60 minutos en tres encuentros. Un símbolo de la deficiente planificación de plantilla de Allofs y Weber.