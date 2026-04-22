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Sven MislintatIMAGO / Uwe Kraft
Jonas Rütten

Traducido por

28 jugadores se han ido y una apuesta loca lo simboliza: el Fortuna Düsseldorf se dirige a una catástrofe increíble

Bundesliga II
Fortuna Duesseldorf
C. Itten
A. El Azzouzi
C. Rasmussen
C. Lenz

El Fortuna comenzó la temporada con aspiraciones de ascenso, pero ahora se enfrenta al descenso. Esto tendría consecuencias dramáticas y dejaría en mal lugar a dos antiguos responsables.

Si el Fortuna Düsseldorf desciende a la 3.ª división, solo siete de sus jugadores tienen contrato válido para esa categoría.

Según Bild, solo siete de sus futbolistas tienen contrato para la 3.ª división, mientras que los otros 28 podrían marcharse gratis si hay descenso.

  • Si Fortuna Düsseldorf desciende, solo siete jugadores profesionales se mantendrán.

    De ellos, 17 mantienen contrato vigente con el Fortuna; el resto finaliza en verano o sus cesiones, como las de los clave Florent Muslija (cedido por el SC Freiburg), lesionado de gravedad, y Sotiris Alexandropoulos (Benfica de Lisboa).

    Más allá de 2026, y fichados antes de la era Mislintat, solo seguirían el vicecapitán Tim Oberdorf y el joven talento Sima Suso, ya titular.

    A diferencia de Mislintat, que exigió que sus fichajes de invierno (Satoshi Tanaka, Kilian Sauck y Jordi Paulina) se comprometieran a quedarse en caso de descenso, Allofs y Weber no incluyeron esa cláusula en los muchos fichajes que hicieron en verano. 

    • Anuncios
  • Fortuna Düsseldorf v Hannover 96 - 2. BundesligaGetty Images Sport

    El Fortuna Düsseldorf sufre las consecuencias del desastroso mercado de fichajes de Allofs y Weber

    Los fichajes de Cedric Itten (1,5 M€), Anouar El Azzouzi (1,5 M€) y Christian Rasmussen (1 M€) podrían convertirse en un lastre financiero. Solo Itten ha justificado su fichaje con 13 goles. Rasmussen, procedente del Ajax, ha fallado ocasiones, sufrido lesiones y mostrado temperamento. A El Azzouzi se le ha criticado por indisciplina táctica y un juego poco eficaz.

    En conjunto, el mercado de fichajes de verano del Fortuna, dirigido por Allofs y Weber, resultó un auténtico desastre. Además, los fichajes previstos se lesionaban con frecuencia —algunos con antecedentes preocupantes, como Christopher Lenz, Julian Hettwer o Luca Raimund—, o nunca demostraron estar a la altura de la Segunda División, como Tim Breithaupt, Zan Celar y Jesper Daland.

    Por eso resulta lógico que, tras su salida de mutuo acuerdo en diciembre, Allofs haya asumido públicamente su parte de culpa en la crisis deportiva: «Tengo mi parte de responsabilidad; hemos tenido un verano de fichajes muy malo», reconoció en Welt TV.

  • Christopher LenzIMAGO / STEINSIEK.CH

    La arriesgada apuesta de Allofs por Lenz simboliza la desastrosa temporada del Fortuna.

    A lo largo de la temporada, Allofs había provocado en algunas ocasiones una gran consternación entre los seguidores del Fortuna con sus apariciones públicas. Tras un mal inicio que obligó al equipo de Düsseldorf a renunciar pronto al ascenso, Allofs afirmó que nunca mencionó ese objetivo antes de la temporada e incluso acusó a los medios regionales de citarlo erróneamente. Sin embargo, en julio y agosto circularon numerosas citas que contradecían sus palabras.

    En la asamblea general se destapó otra polémica: una apuesta del entonces directivo con un aficionado sobre el tiempo de juego del lesionado Lenz. El seguidor apostó a que Lenz no alcanzaría cinco partidos de al menos 60 minutos. Allofs respondió en la asamblea: «¡Estoy seguro de que ganaré nuestra apuesta!».

    Lenz había ganado la Europa League con el Eintracht Frankfurt, pero desde su salida en 2023 al RB Leipzig y luego al TSG Hoffenheim solo había jugado diez partidos por lesiones recurrentes en la pantorrilla.

    Allofs ignoró su historial médico y se fio de un nuevo reconocimiento, con consecuencias fatales: tras dos breves apariciones, Lenz se perdió casi tres meses; luego mejoró, pero solo jugó dos de los últimos siete partidos. A falta de cuatro partidos, Allofs podría perder la apuesta: Lenz solo ha jugado más de 60 minutos en tres encuentros. Un símbolo de la deficiente planificación de plantilla de Allofs y Weber.

  • Christian WeberGetty Images

    Christian Weber ficha por el Elversberg tras dejar el Fortuna Düsseldorf

    Tras ser destituido, Allofs permanece sin club, mientras que Weber, sorpresivamente, podría asumir pronto la planificación de la plantilla de un equipo de la Bundesliga. Desde mediados de abril ocupa el mismo cargo en el SV Elversberg, que lucha de nuevo por el ascenso.

    En la jornada 33, Weber visitará Düsseldorf con el Elversberg. Con el complicado calendario del Fortuna y sus seis titulares lesionados, para entonces quizá ya no quede esperanza de mantener la categoría.

    El viernes recibe al Dresde, en racha; luego visitará al Schalke, que podría sellar el ascenso. Tras ese duelo, la jornada 34 podría deparar un partido a vida o muerte contra el Greuther Fürth, rival directo por la permanencia. Entonces, el Fortuna se jugará su futuro en el fútbol profesional, con la amenaza adicional de una posible fuga de jugadores.

Bundesliga II
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Fortuna Duesseldorf
F95
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DOD