Las declaraciones de Dónis dieron a entender a la afición que la selección de Arabia Saudí controla el ritmo de los partidos y los domina, con un único problema que radica en transformar las ocasiones disponibles en goles, y esto no es cierto.

Es cierto que la selección de Arabia Saudí fue la que más control tuvo en el partido ante Kuwait, y se le presentaron numerosas ocasiones, de no ser por la mala decisión de Abdullah Al-Hamdan, y esto es algo natural por la diferencia de niveles, pero esta no fue la realidad en el Mundial como dice Dónis.

En el partido ante Cabo Verde, que terminó con empate sin goles, la selección de Arabia Saudí solo desperdició una única ocasión de peligro de 7 disparos, mientras que el rival desperdició otra igual de 15 disparos completos a su portería.

En contraste, los goles esperados de la selección de Arabia Saudí fueron 0,39, con una diferencia de un gol completo a favor de Cabo Verde, cuyos goles esperados fueron 1,39.

Incluso en lo relativo a la posesión del balón y el control del ritmo del partido, la superioridad fue para la selección africana.

La situación fue peor en el partido ante España, que Dónis perdió por cuatro goles a cero, y en el que su selección solo realizó un único disparo entre los tres palos, sin crear ninguna ocasión de peligro, con una media de goles esperados de apenas 0,14, en un dato impactante en cuanto al control.

Incluso en el partido ante Uruguay, que terminó con empate 1-1, y en el que la selección de Arabia Saudí marcó su único gol por sí misma en los últimos 5 partidos, Arabia Saudí no tuvo una fuerza ofensiva clara.

En ese partido, la selección de Arabia Saudí realizó 7 disparos, 3 de ellos entre los tres palos, frente a los 27 disparos de la selección de Uruguay, en una cifra que refleja la ausencia de Arabia Saudí en ataque, especialmente en la segunda mitad.

Los goles esperados de la selección de Arabia Saudí fueron 0,66 de una única ocasión de peligro, frente a los 1,72 de la selección latinoamericana de dos ocasiones de peligro.

Y mientras el portero de Uruguay solo detuvo dos disparos, Mohammed Al-Owais, portero de la selección de Arabia Saudí, detuvo 9 disparos completos, algo que refleja el dominio de la Celeste.

Y en base a esas estadísticas, el problema de la selección de Arabia Saudí nunca estuvo en transformar las ocasiones en goles, porque las ocasiones no se generaron de forma suficiente desde el principio, y Arabia Saudí no fue quien llevó la iniciativa en ninguno de los partidos que disputó.