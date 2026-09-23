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270 minutos sin marcar: ¿ha hecho Anís Donis que la selección de Arabia Saudí olvide el camino a la portería?

FEATURES
Arabia Saudí vs Kuwait
Arabia Saudí
Kuwait
Gulf Cup
G. Donis
Arabia Saudí
Kuwait
Grecia

El entrenador griego no aportó nada nuevo

La selección de Arabia Saudí volvió por fin a la senda de las victorias, aunque todavía sufre en varios apartados, sobre todo a nivel ofensivo y, concretamente, en lo relativo a la anotación de goles.

La selección de Arabia Saudí venció a su homóloga de Kuwait por 1-0, este miércoles, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos de la vigésima séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

  • 270 minutos sin gol

    El único gol de la selección de Arabia Saudí en la portería de su rival kuwaití llegó en propia puerta por parte de Youssef Al Haqqan, después de que un disparo de Hammam Al Hammami rebotara en su pie, engañara al guardameta y acabara en el fondo de la red.

    De este modo, la selección de Arabia Saudí no ha logrado marcar por sí misma en los últimos 3 partidos que ha disputado bajo la dirección de Dorival, concretamente ante España y Cabo Verde en el Mundial 2026, y luego frente a Kuwait en la Copa del Golfo 27.

    El último gol de Arabia Saudí llegó en la portería de Uruguay, en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial, en el partido que terminó con empate a un gol (1-1).

    Y si se añade el último amistoso antes del Mundial, la selección de Arabia Saudí tampoco marcó en él, ya que empató sin goles ante su rival senegalés, lo que significa que ha marcado un único gol por sí misma en los últimos 5 partidos.

    Bajo la dirección de Dorival, la selección de Arabia Saudí ha disputado 7 partidos, en los que ha marcado 6 goles, a un promedio de menos de un gol por partido, de los cuales 3 fueron en la portería de Puerto Rico, clasificado en el puesto 154 del mundo, y un gol en propia puerta en la portería de Kuwait.

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  • Denís: el argumento de la varita mágica

    Tras el partido ante Kuwait, Donis justificó la falta de pegada ofensiva que sufre la selección de Arabia Saudí bajo su mando, al considerar que el problema se prolonga desde el Mundial y reside en el aprovechamiento de las ocasiones disponibles.

    Donis afirmó que no posee una varita mágica para mejorar el último toque, en una alusión implícita a que el problema reside en los jugadores, subrayando que se trabaja para resolver esa dificultad y mejorarla para estar en un lugar mejor.

    El técnico griego consideró que la causa concreta de ese problema es la falta de confianza y calma de los jugadores frente a la portería, lo que hace que sus decisiones finales y previas no sean acertadas.

    Explicó: "Seguimos sufriendo el mismo problema desde el Mundial. Tenemos el balón, controlamos el partido y llevamos la pelota cerca del área del rival, pero el último pase y la última decisión no son los mejores".

  • ¿Quién es el culpable: Donis o los jugadores?

    Las declaraciones de Dennis dieron a entender a los aficionados que la selección de Arabia Saudí controla el ritmo de los partidos y los domina, con un único problema que reside en convertir en goles las ocasiones disponibles, y eso no es cierto.

    Es verdad que la selección de Arabia Saudí fue la que más controló el partido ante Kuwait, y dispuso de numerosas ocasiones, de no ser por el mal manejo de Abdullah Al-Hamdan, algo natural por la diferencia de niveles, pero esa no fue la realidad en el Mundial, como afirma Dennis.

    En el partido ante Cabo Verde, que terminó con empate sin goles, la selección de Arabia Saudí solo desaprovechó una ocasión de peligro de sus 7 remates, y el rival desaprovechó otra igual de sus 15 remates completos a puerta.

    Por el contrario, los goles esperados de la selección de Arabia Saudí fueron 0,39, con una diferencia de un gol completo a favor de Cabo Verde, cuyos goles esperados fueron 1,39.

    Incluso en lo que respecta a la posesión del balón y al control del ritmo del partido, la superioridad fue para la selección africana, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.

    La situación fue peor en el partido ante España, que Dennis perdió por un contundente 4-0, y en el que su selección solo lanzó un único balón entre los tres palos, sin generar ninguna ocasión de peligro, con un promedio de goles esperados de apenas 0,14, con esta impactante falta de control.

    Incluso en el partido ante Uruguay, que terminó con un empate 1-1, y en el que la selección de Arabia Saudí marcó su único gol por sí misma en los últimos 5 partidos, Arabia Saudí no dispuso de una clara fuerza ofensiva.

    En aquel partido, la selección de Arabia Saudí lanzó 7 balones, 3 de ellos entre los tres palos, frente a los 27 remates de la selección de Uruguay, en una cifra que refleja la ausencia ofensiva de Arabia Saudí, especialmente en la segunda parte.

    Los goles esperados de la selección de Arabia Saudí fueron 0,66 procedentes de una única ocasión de peligro, frente a los 1,72 de la selección sudamericana procedentes de dos ocasiones de peligro.

    Y mientras que el portero de Uruguay solo detuvo dos remates, Mohammed Al-Owais, portero de la selección de Arabia Saudí, detuvo 9 balones completos, algo que refleja el dominio de la Celeste según la siguiente gráfica.

    Y con base en esas estadísticas, el problema de la selección de Arabia Saudí nunca estuvo en convertir las ocasiones en goles, porque las ocasiones no se generaron de manera suficiente en primer lugar, y Arabia Saudí no llevó la voz cantante en ningún partido que disputó.

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  • Denis, el perdido

    El problema parece evidente si se observan las dispares elecciones del entrenador griego, especialmente en las posiciones ofensivas.

    Donis se apoyó en el Mundial en Firas Al Buraikan como delantero titular, un ariete rápido y habilidoso que participa en la construcción del ataque, antes de recurrir a Abdullah Al Hamdan en su lugar frente a Kuwait, un jugador que destaca por una mayor regularidad.

    A ello se sumó la ausencia de Salem Al Dawsari en el torneo del Golfo por lesión, lo que convirtió el cambio en la línea de ataque en algo doble, con la participación de Hammam Al Hammami en su lugar.

    Y Donis no se conformó con eso, ya que devolvió a Saleh Abu Al Shamat a su lista y lo alineó como titular frente a Kuwait, manteniendo a Sultan Mandash en el banquillo, lo que hizo que la línea de ataque fuera completamente distinta.

    El cambio en los jugadores fue seguido por un cambio en el planteamiento, pues en lugar de limitarse a los contragolpes, Donis intentó apoyarse en mayor medida en los centros, para aprovechar la estatura de Al Hamdan y su destreza en el juego aéreo.

    Sin embargo, este cambio tampoco funcionó, y generó una mayor dispersión en la línea ofensiva que sufre con claridad bajo la dirección de Donis.

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