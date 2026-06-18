Según el experto italiano en fichajes Gianluca Di Marzio, el equipo amarillo y negro está entre los clubes interesados en contratar a Giovanni Baroni, del Club Atlético Talleres de la Primera División argentina.
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¿25 millones de euros por un chico de 17 años? El BVB podría sorprender en el mercado para reemplazar a Brandt
El prometedor delantero de 17 años tiene contrato con Talleres hasta diciembre de 2028, con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros.
Sin embargo, Talleres, su club, estaría dispuesto a dejarlo marchar por unos 15 millones de euros más varios millones en variables.
En la temporada 2025/26 jugó 15 partidos, marcó un gol y dio una asistencia, actuando como centrocampista ofensivo o extremo.
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¿Será Baroni el sucesor de Julian Brandt en el BVB?
Además del Borussia Dortmund, Fiorentina y Chelsea FC también siguen a Baroni. La Fiorentina ya habría contactado con el jugador.
En el BVB ocuparía el puesto dejado por Julian Brandt, quien se marchó gratis. También suenan Said El Mala (Colonia) y Matías Soule (Roma) para la ofensiva.
Para la próxima temporada, el Dortmund ya fichó al central Joane Gadou (RB Salzburgo, 19,5 M€), al lateral izquierdo Kaua Prates (Cruzeiro, 7 M€) y al delantero Justin Lerma (Independiente del Valle, 4 M€).