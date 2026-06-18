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Christian Guinin

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¿25 millones de euros por un chico de 17 años? Al parecer, el BVB busca un inesperado sucesor de Brandt

Bundesliga
Fichajes
Borussia Dortmund
G. Baroni
Talleres

Al parecer, el BVB ha encontrado un talento argentino para reforzar su ataque.

Según el experto italiano en fichajes Gianluca Di Marzio, el equipo amarillo y negro está entre los clubes interesados en contratar a Giovanni Baroni, del Club Atlético Talleres de la Primera División argentina.

  • El prometedor delantero de 17 años tiene contrato con Talleres hasta diciembre de 2028, con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros.

    Sin embargo, Talleres, su club, estaría dispuesto a dejarlo marchar por unos 15 millones de euros más varios millones en variables.

    En la temporada 2025/26 jugó 15 partidos, marcó un gol y dio una asistencia, actuando como centrocampista ofensivo o extremo.

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  • Giovanni Baroni Argentina U17Getty

    ¿Será Baroni el sucesor de Julian Brandt en el BVB?

    Además del Borussia Dortmund, Fiorentina y Chelsea han mostrado interés en Baroni. La Fiorentina ya habría contactado con el jugador.

    En el BVB podría ocupar el puesto de centrocampista ofensivo dejado por Julian Brandt, quien se marchó gratis. También suenan Said El Mala (Colonia) y Matias Soule (Roma) para la delantera.

    Para la próxima temporada, el Dortmund ya fichó al central Joane Gadou (RB Salzburgo, 19,5 M€), al lateral izquierdo Kaua Prates (Cruzeiro, 7 M€) y al delantero Justin Lerma (Independiente del Valle, 4 M€).