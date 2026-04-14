25 millones de euros por 26 partidos como profesional: el BVB sigue de cerca a una promesa de la Liga portuguesa

Según Maisfutebol, Ba no es el único defensa joven de la liga portuguesa que interesa al BVB. También figura Bastien Meupiyou (20), del CD Alverca, cuyo contrato dura hasta 2028.

Tras la renovación de Nico Schlotterbeck, el Borussia Dortmund cubrió una de sus necesidades defensivas, pero la salida gratuita de Niklas Süle en verano hace probable la llegada de otro central. También suenan Marcos Senesi (28), del AFC Bournemouth, y el exjugador Aron Anselmino (20, cedido al Racing de Estrasburgo por el Chelsea).

Sobre Anselmino, el técnico del Dortmund, Niko Kovac, declaró antes del partido liguero contra el Bayer Leverkusen: «A veces miro cómo ha jugado el Estrasburgo o si ha salido al campo. Es normal, pero me duele que ya no juegue tan a menudo como antes o como lo habría hecho con nosotros».



