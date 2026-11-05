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Cristiano Ronaldo Portugal moments GFXGetty/GOAL
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23 años de glorias y decepciones: 10 momentos que forjaron la leyenda internacional de Cristiano Ronaldo

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Cristiano Ronaldo baja el telón de su etapa con Portugal

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Tras más de dos décadas de entrega con la camiseta de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo anunció el final de su trayectoria internacional, poniendo así punto final a una carrera excepcional que se extendió desde 2003 y que vivió numerosos momentos que quedarán grabados en la memoria del fútbol.

La trayectoria del dueño del dorsal número 7 no fue solo cuestión de récords y goles decisivos, sino que fue la historia de un capitán que cargó con los sueños de su país y vivió junto a él las alegrías de los títulos y los dolores de las eliminaciones en los grandes torneos.

Ronaldo logró conducir a Portugal al título de la Eurocopa 2016 y de la Liga de las Naciones de la UEFA en dos ocasiones, en 2019 y 2025, además de convertirse en el máximo goleador histórico de las selecciones nacionales con 146 goles, y en el poseedor del récord de participaciones internacionales con 234 partidos.

Entre las lágrimas de la final de la Eurocopa 2004 y la victoria histórica en Francia 12 años después, hasta llegar a su reciente conflicto con el entrenador Jorge Jesus, la trayectoria internacional de Ronaldo pasó por diez estaciones que resumen el recorrido de una leyenda que no conoció un camino recto hacia la gloria.

  • Portugal TrainingGetty Images Sport

    La primera aparición

    El 20 de agosto de 2003, Cristiano Ronaldo comenzó su andadura con la selección absoluta de Portugal, cuando debutó ante Kazajistán en un partido amistoso que terminó con victoria de su país por un gol a cero. Tenía 18 años y había llamado la atención por su talento con el Sporting de Lisboa, para después fichar por el Manchester United e iniciar una carrera profesional que cambió la historia del fútbol.

    Ronaldo entró en el partido como suplente en la segunda parte, comenzando a escribir las primeras páginas de su historia con la selección, antes de tener mayores oportunidades de jugar y convertirse en uno de los elementos fundamentales del once portugués, especialmente con la cercanía de la Eurocopa 2004, que acogió su país.

    Nadie esperaba que aquella participación se convirtiera en el inicio de un viaje que se prolongó durante más de dos décadas, en el que disputó 234 partidos internacionales y marcó 146 goles, convirtiéndose en el jugador con más participaciones y más goles en la historia de las selecciones nacionales, antes de anunciar el final de su trayectoria con Portugal en noviembre de 2026.

  • POR: Euro2004 Final: Portugal v GreeceGetty Images Sport

    Final de la Eurocopa 2004: las lágrimas de Grecia

    La Eurocopa 2004 fue la primera oportunidad real de Cristiano Ronaldo para lograr un gran título con la camiseta de su selección, después de participar en el torneo que acogió Portugal, donde logró marcar su primer gol internacional ante Grecia en el partido inaugural, pese a la derrota de los anfitriones por 2-1, antes de que el equipo continuara su camino hasta la final.

    La selección portuguesa llegó a la final con grandes esperanzas de conquistar el primer título europeo de su historia, pero la selección griega dio la gran sorpresa tras lograr la victoria por un gol a cero, privando a los anfitriones de aprovechar los factores del terreno y de la afición, y logrando una de las mayores sorpresas en la historia del torneo.

    Tras el pitido final, Cristiano Ronaldo no pudo contener las lágrimas y se mostró profundamente afectado por la derrota, en una escena que se convirtió en una de las imágenes más célebres de los inicios de su trayectoria internacional, después de haber estado cerca de cumplir su primer sueño con Portugal; sin embargo, el título que se le escapó a los diecinueve años le hizo esperar 12 años para volver a tenerlo cerca.

  • FBL-WC2006-MATCH63-GER-PORAFP

    Semifinales del Mundial 2006: cerca del sueño mundial

    Cristiano Ronaldo disputó por primera vez una Copa del Mundo en la edición de Alemania 2006, tras convertirse en uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol europeo, y logró marcar su primer gol en un Mundial ante Irán desde el punto de penalti, durante la victoria de Portugal por dos goles a cero en la fase de grupos, comenzando así a dejar su huella en el torneo mundial.

    La selección portuguesa continuó su andadura de manera brillante, tras superar a los Países Bajos en octavos de final y a Inglaterra en cuartos de final en la tanda de penaltis, para alcanzar las semifinales por primera vez en 40 años y quedar a un solo paso de llegar a la final, de la mano de una generación que incluía a Luís Figo, Deco y Cristiano Ronaldo.

    Pero el sueño se detuvo ante la selección francesa, que venció por un gol a cero marcado por Zinedine Zidane desde el punto de penalti, antes de que Portugal cayera frente a Alemania en el partido por el tercer puesto, para terminar el torneo en la cuarta posición. Y pese a no llegar a la final, aquella participación supuso el anuncio del nacimiento de una estrella capaz de liderar a su país en las grandes citas durante muchos años.

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  • Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    Eurocopa 2016: el primer título

    Ronaldo regresó a la Eurocopa en el verano de 2016 con la responsabilidad de liderar a la selección de Portugal hacia el título, después de convertirse en capitán del equipo y en una de las máximas estrellas del mundo. Sin embargo, tuvo un comienzo difícil en la fase de grupos, antes de ayudar a su país a superar las rondas eliminatorias y alcanzar la final frente a Francia, anfitriona del torneo.

    La final no transcurrió como Ronaldo deseaba, pues sufrió una lesión que le obligó a abandonar el terreno de juego en el minuto 25, lo que le provocó un ataque de llanto por no poder completar el encuentro. No obstante, volvió al banquillo y siguió animando a sus compañeros y dándoles indicaciones durante todo el partido, en una imagen que reflejó su enorme vínculo con la selección de su país.

    En la prórroga, Éder marcó el gol de la victoria histórica de Portugal, con el que Portugal se coronó campeón del primer gran torneo de su historia, y Ronaldo cumplió el sueño que esperaba desde la final de 2004, tras levantar la copa de Europa en medio de una enorme alegría, convirtiéndose aquel día en uno de los logros más importantes de su trayectoria deportiva.

  • FBL-WC-2018-MATCH3-POR-ESPAFP

    El hat-trick de España: una noche excepcional en el Mundial 2018

    El 15 de junio de 2018, Ronaldo ofreció uno de sus mejores partidos con la camiseta de Portugal, cuando se enfrentó a la selección española en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Rusia, en un encuentro que reunió a dos de las selecciones más destacadas del continente europeo, en medio de una gran expectación por lo que el capitán de Portugal haría ante La Roja.

    Ronaldo abrió el marcador de penalti, antes de añadir el segundo gol con un disparo que el portero David de Gea no supo controlar, para luego regresar en los últimos minutos y anotar el tercer gol del empate con un extraordinario tiro libre directo, salvando así a la selección de su país de la derrota y regalando a la afición uno de los momentos más emocionantes de la historia del Mundial.

    Aquel partido fue una nueva demostración de la capacidad de Ronaldo para marcar la diferencia en las grandes citas, después de convertirse en el primer jugador portugués en anotar en cuatro ediciones distintas de la Copa del Mundo, además de consolidar su estatus como una de las grandes estrellas del torneo, pese a la posterior eliminación de Portugal ante Uruguay en los octavos de final.

  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NEDAFP

    Liga de las Naciones de la UEFA 2019: el segundo título

    Tras la conquista de la Eurocopa, Cristiano Ronaldo siguió liderando a la selección de su país hacia nuevos logros, esta vez en la primera edición de la Liga de Naciones de la UEFA de 2019, cuya fase final fue organizada por Portugal, con un enorme deseo de añadir un nuevo título a sus vitrinas y reforzar su posición entre los grandes del continente.

    El capitán de Portugal fue decisivo en las semifinales ante Suiza, al anotar un triplete completo en la victoria por 3-1, conduciendo a la selección de su país a la final y confirmando una vez más su capacidad para aparecer en las grandes citas, después de que el equipo necesitara de su experiencia para resolver un duelo complicado frente a un rival poderoso.

    En la final, Portugal se enfrentó a la selección de los Países Bajos en el estadio Do Dragão de la ciudad de Oporto, y Gonçalo Guedes logró anotar el único gol de la victoria, otorgando a su país el título de la primera edición del torneo y sumando Cristiano Ronaldo su segundo gran título con la selección tras la Eurocopa de 2016.

  • FBL-WC-2022-QUALIFIER-IRL-PORAFP

    El trono de los goleadores

    Los logros internacionales de Ronaldo no se limitaron a los títulos y trofeos, sino que se extendieron a los registros individuales que lo convirtieron en uno de los jugadores más influyentes en la historia de las selecciones nacionales, después de lograr superar al iraní Ali Daei, que ostentaba el récord anterior en número de goles internacionales con 109 tantos.

    El momento histórico llegó en septiembre de 2021, cuando Ronaldo marcó dos goles ante Irlanda en la fase de clasificación para el Mundial, hasta alcanzar los 111 goles internacionales y superar el registro anterior, luego de haber fallado un penalti durante el partido, antes de regresar y anotar dos goles en los últimos minutos para guiar a Portugal hacia la victoria.

    La estrella portuguesa continuó aumentando su cuenta goleadora hasta alcanzar los 146 goles en 234 partidos internacionales, conservando así el liderato de la lista de máximos goleadores históricos de las selecciones nacionales, además de convertirse en el jugador con más partidos a nivel internacional, superando a todos sus rivales en dos logros cuya ruptura podría requerir muchos años.

  • FBL-WC-2022-MATCH60-MAR-PORAFP

    Mundial 2022: lágrimas de despedida ante Marruecos

    Cristiano Ronaldo llegó a la Copa del Mundo 2022 en Qatar consciente de que podía ser su última oportunidad de conquistar el título mundial que faltó en sus vitrinas a lo largo de toda su carrera, después de haber logrado la mayoría de los éxitos posibles tanto a nivel de clubes como de selección, pero afrontó circunstancias difíciles durante el torneo, especialmente después de perder su puesto como titular en el once durante las rondas eliminatorias.

    Tras superar a Suiza en los octavos de final, Portugal chocó con la selección de Marruecos en los cuartos de final, y Youssef En-Nesyri logró marcar el único gol de la victoria durante la primera parte, de modo que Ronaldo se encontró en el banquillo antes de entrar en la segunda mitad, intentando salvar el sueño de su país, pero no pudo cambiar el resultado pese a sus intentos en los últimos minutos.

    Tras el pitido final, Ronaldo abandonó el campo rumbo al túnel que conduce a los vestuarios entre lágrimas, después de comprender que su sueño de conquistar la Copa del Mundo se había vuelto inalcanzable, en uno de los momentos más emotivos de su carrera, sobre todo teniendo en cuenta que aquella edición presenció su salida del once titular en los partidos más importantes, de manera que su participación en el Mundial de Qatar terminó de una forma que no deseaba.

  • FBL-EUR-NATIONS-POR-ESP-TROPHYAFP

    Liga de Naciones 2025: regreso a los títulos

    Tras años desde su primer título en 2019, Cristiano Ronaldo volvió a liderar a Portugal hacia un nuevo título en la Liga de Naciones de la UEFA 2025, luego de que la selección lograra alcanzar la final frente a España, en un duelo que reunió a dos de las selecciones más destacadas del continente, con un gran deseo de conquistar el torneo por segunda vez en la historia del país.

    La final vio a Portugal verse por debajo en el marcador en dos ocasiones ante la selección española, pero Ronaldo apareció en el momento justo y marcó el segundo gol del empate en el minuto 61, tras aprovechar un balón dentro del área y enviarlo a la red, devolviendo a la selección de su país al ambiente del enfrentamiento, antes de que el resultado se mantuviera en un empate 2-2 hasta el final de la prórroga.

    Ambas selecciones recurrieron a los penaltis, que sonrieron a Portugal con un resultado de 5-3, convirtiéndose así en el primer país en coronarse campeón de la Liga de Naciones de la UEFA en dos ocasiones, y Ronaldo añadió un nuevo título a su palmarés internacional, tras contribuir con un gol importante en la final, confirmando que su relación con los podios no ha terminado pese al paso de los años.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAININGAFP

    La crisis con Jesús: el final de la aventura internacional

    La última etapa en la trayectoria internacional de Ronaldo no estuvo vinculada a un nuevo logro futbolístico, sino a una crisis con el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, después de que ambas partes entraran en desacuerdo tras la suplencia del capitán de la selección en el banquillo durante el duelo ante Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA, sin participar en el partido que terminó con victoria de Portugal por 2-1.

    La crisis se intensificó después de que Ronaldo abandonara la concentración de la selección, al sentir que no se cumplían los acuerdos relativos a su papel y su participación, antes de que el círculo del desacuerdo entre él y el técnico portugués se ampliara, especialmente tras las declaraciones cruzadas sobre los motivos de su exclusión del once titular, convirtiendo el futuro del capitán de la selección en objeto de amplia controversia dentro de Portugal.

    El 5 de noviembre de 2026, Ronaldo anunció su decisión de retirarse del fútbol internacional antes del inicio del parón internacional del mes de noviembre, poniendo fin a un viaje que se prolongó durante 23 años con la camiseta de su país, en el que disputó 234 partidos y marcó 146 goles, y conquistó tres grandes títulos, dejando tras de sí un legado excepcional que no se vincula únicamente a las cifras y los campeonatos, sino a la imagen de un jugador que vivió cada detalle del sueño portugués, desde las lágrimas de la derrota hasta la alegría de levantar las copas.

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