Tras más de dos décadas de entrega con la camiseta de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo anunció el final de su trayectoria internacional, poniendo así punto final a una carrera excepcional que se extendió desde 2003 y que vivió numerosos momentos que quedarán grabados en la memoria del fútbol.

La trayectoria del dueño del dorsal número 7 no fue solo cuestión de récords y goles decisivos, sino que fue la historia de un capitán que cargó con los sueños de su país y vivió junto a él las alegrías de los títulos y los dolores de las eliminaciones en los grandes torneos.

Ronaldo logró conducir a Portugal al título de la Eurocopa 2016 y de la Liga de las Naciones de la UEFA en dos ocasiones, en 2019 y 2025, además de convertirse en el máximo goleador histórico de las selecciones nacionales con 146 goles, y en el poseedor del récord de participaciones internacionales con 234 partidos.

Entre las lágrimas de la final de la Eurocopa 2004 y la victoria histórica en Francia 12 años después, hasta llegar a su reciente conflicto con el entrenador Jorge Jesus, la trayectoria internacional de Ronaldo pasó por diez estaciones que resumen el recorrido de una leyenda que no conoció un camino recto hacia la gloria.