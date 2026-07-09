Para cubrir estos gastos de personal, el Barça ha solicitado avales por 210 millones de euros, garantizados con los futuros ingresos de televisión, según Cadena Ser y Marca.
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¡210 millones de euros para fichajes! El FC Barcelona recurre a una medida inusual para incorporar nuevas estrellas
El Barcelona sufre problemas de liquidez desde hace años, lo que le ha impedido inscribir jugadores y obligado a buscar financiación urgente.
Aun así, el técnico Hansi Flick y el presidente Joan Laporta quieren recuperar el liderazgo internacional.
- Getty Images
Según Anthony Gordon, otros jugadores de primer nivel ficharán por el FC Barcelona
El Barcelona ha alcanzado un acuerdo verbal con el internacional alemán Adeyemi (24 años, contrato con el Borussia Dortmund hasta 2027), pero, según SID, las posturas sobre su traspaso aún están lejos.
El Barcelona corteja desde hace semanas al campeón del mundo argentino Álvarez, pero el Atlético de Madrid no quiere ceder al delantero de 26 años (contrato hasta 2030). El lateral portugués Cancelo, de 32 años, jugó cedido en el Barcelona en el último semestre y pertenece al Al-Hilal saudí.
Por unos 80 millones de euros, ya fichó al internacional inglés Anthony Gordon, del Newcastle United, para la próxima temporada.
Los fichajes más caros del FC Barcelona
Jugadores Posición Procedencia Año Fichaje Ousmane Dembélé Delantero Borussia Dortmund 2017 148 millones de euros Philippe Coutinho Centrocampista Liverpool 2018 135 millones de euros Antoine Griezmann Delantero Atlético de Madrid 2019 120 millones de euros Neymar Delantero FC Santos 2013 88 millones de euros Frenkie de Jong Centrocampista Ajax de Ámsterdam 2019 86 millones de euros Luis Suárez Delantero Liverpool 2014 81,72 millones de euros Anthony Gordon Delantero Newcastle United 2026 80 millones de euros Zlatan Ibrahimović Delantero Inter de Milán 2009 69,5 millones de euros Miralem Pjanic Centrocampista Juventus 2020 60 millones de euros Raphina Centrocampista Leeds United 2022 58 millones de euros
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