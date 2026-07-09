El Barcelona ha alcanzado un acuerdo verbal con el internacional alemán Adeyemi (24 años, contrato con el Borussia Dortmund hasta 2027), pero, según SID, las posturas sobre su traspaso aún están lejos.

El Barcelona corteja desde hace semanas al campeón del mundo argentino Álvarez, pero el Atlético de Madrid no quiere ceder al delantero de 26 años (contrato hasta 2030). El lateral portugués Cancelo, de 32 años, jugó cedido en el Barcelona en el último semestre y pertenece al Al-Hilal saudí.

Por unos 80 millones de euros, ya fichó al internacional inglés Anthony Gordon, del Newcastle United, para la próxima temporada.