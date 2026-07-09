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¡210 millones de euros para fichajes! El FC Barcelona recurre a una medida inusual para incorporar nuevas estrellas

Primera División
Fichajes
Barcelona

Julian Álvarez, João Cancelo y Karim Adeyemi: el FC Barcelona, campeón de España, los quiere, pero ficharlos costaría mucho.

Para cubrir estos gastos de personal, el Barça ha solicitado avales por 210 millones de euros, garantizados con los futuros ingresos de televisión, según Cadena Ser y Marca.

  • El Barcelona sufre problemas de liquidez desde hace años, lo que le ha impedido inscribir jugadores y obligado a buscar financiación urgente. 

    Aun así, el técnico Hansi Flick y el presidente Joan Laporta quieren recuperar el liderazgo internacional.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Según Anthony Gordon, otros jugadores de primer nivel ficharán por el FC Barcelona

    El Barcelona ha alcanzado un acuerdo verbal con el internacional alemán Adeyemi (24 años, contrato con el Borussia Dortmund hasta 2027), pero, según SID, las posturas sobre su traspaso aún están lejos.

    El Barcelona corteja desde hace semanas al campeón del mundo argentino Álvarez, pero el Atlético de Madrid no quiere ceder al delantero de 26 años (contrato hasta 2030). El lateral portugués Cancelo, de 32 años, jugó cedido en el Barcelona en el último semestre y pertenece al Al-Hilal saudí.

    Por unos 80 millones de euros, ya fichó al internacional inglés Anthony Gordon, del Newcastle United, para la próxima temporada.

  • Los fichajes más caros del FC Barcelona

    JugadoresPosiciónProcedenciaAñoFichaje
    Ousmane DembéléDelanteroBorussia Dortmund2017148 millones de euros
    Philippe CoutinhoCentrocampistaLiverpool2018135 millones de euros
    Antoine GriezmannDelanteroAtlético de Madrid2019120 millones de euros
    NeymarDelanteroFC Santos201388 millones de euros
    Frenkie de JongCentrocampistaAjax de Ámsterdam201986 millones de euros
    Luis SuárezDelanteroLiverpool201481,72 millones de euros
    Anthony GordonDelanteroNewcastle United202680 millones de euros
    Zlatan IbrahimovićDelanteroInter de Milán200969,5 millones de euros
    Miralem PjanicCentrocampistaJuventus202060 millones de euros
    RaphinaCentrocampistaLeeds United202258 millones de euros

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