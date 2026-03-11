2016-2026, los diez años de Valverde en el Real Madrid: desde la intuición de Zidane hasta el triplete con el Manchester City en la Champions League

El Real Madrid lo fichó hace 10 años del Peñarol, con el que solo había jugado 10 partidos. De hecho, ya lo había fichado el año anterior para adelantarse a la competencia. ¿El precio? 5 millones de euros. Hoy nos da risa. Los Merengues han gestionado su crecimiento con cuidado y atención, el club se ha preocupado de que diera cada paso en el momento adecuado y hoy, voilà, se encuentran con un jugador de primer nivel: empezó en el Real Madrid Castilla, el equipo juvenil de los Blancos, luego fue cedido al Deportivo La Coruña, que seguirá siendo su única experiencia lejos de Madrid. El entrenador que tuvo la intuición de darle continuidad como titular fue Zinedine Zidane en la temporada 2019-20, en la que marcó su primer gol con el Real y ganó su primera Liga. El resto es historia, hecha de premios, trofeos (14) y goles. Su especialidad son los tiros desde fuera del área, y entre las estadísticas a destacar está su 91 % de precisión en los pases.