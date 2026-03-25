¿200 millones de euros por Michael Olise? Los directivos del FC Bayern ponen el punto y aparte ante las megafichajes del Real Madrid y el Liverpool

Curiosidad: Markus Krösche se hizo eco recientemente en el programa «Aktuelles Sportstudio» de la ZDF del rumor sobre el interés del Real Madrid por Olise, al responder a una broma del presidente honorario de la DFB, Uli Hoeneß. «Si Michael Olise quiere irse al Real Madrid, habrá posibilidades para ello», afirmó.

Sin embargo, según se dice, Olise se siente muy a gusto en Múnich, disfruta de la vida en la capital bávara y es muy apreciado dentro del equipo. Y las perspectivas deportivas también son buenas. A pocos meses del final de la temporada, el Bayern sigue, al fin y al cabo, en la lucha por los tres títulos. El título de liga está al alcance de la mano, el FCB se encuentra en semifinales de la Copa DFB y, en los cuartos de final de la Liga de Campeones, se disputará el 7 y el 15 de abril el esperado duelo contra el Real Madrid.

En declaraciones a Sport Bild, Lennart Karl también destacó la gran importancia de Olise tanto dentro como fuera del campo: «En el vestuario es exactamente lo contrario de la imagen que el público tiene de él. Cuenta muchos chistes y es muy activo en el equipo. Michael tiene un gran sentido del humor. Es muy querido en el equipo y un futbolista excepcional. Marca goles fantásticos, da asistencias y siempre está ahí para el equipo. Michael es titular en el FC Bayern y tiene aquí un entorno muy bueno. Por eso no creo que se vaya a otro sitio, sino que se quedará en el FC Bayern y marcará una era aquí».