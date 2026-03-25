Según un artículo publicado en Sport Bild, el Real Madrid está estudiando actualmente la posibilidad de fichar al jugador francés. Sin embargo, al parecer, el Liverpool FC y el Manchester City también han mostrado interés por Olise.
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¿200 millones de euros por Michael Olise? Los directivos del FC Bayern ponen el punto y aparte ante las megafichajes del Real Madrid y el Liverpool
Según estas informaciones, el Real Madrid estaría dispuesto a desembolsar la friolera de 165 millones de euros por este jugador excepcional, una especie de regalo de reconciliación del presidente Florentino Pérez tras una temporada que ya se presenta turbulenta. Pero eso no es todo. Al parecer, los Reds estarían dispuestos a llegar incluso a los 200 millones de euros para sustituir a Mohamed Salah. El egipcio había anunciado su marcha del Liverpool el mismo martes.
Aunque con tales sumas Olise batiría todos los récords de la Bundesliga e incluso rivalizaría con el traspaso récord de Neymar (222 millones de euros del FC Barcelona al PSG, en 2017), los responsables del campeón alemán parecen mantener la calma.
- AFP
Olise, muy codiciado: Eberl y Dreesen se mantienen «tranquilos»
La marcha de Olise este verano no es una opción, tal y como subrayó el director deportivo Max Eberl a Sport Bild: «Ni siquiera nos lo planteamos». Al fin y al cabo, el jugador de 24 años tiene en Múnich «todas las oportunidades que cualquier jugador de primer nivel podría desear».
El presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen, también declaró que Olise no está en venta. «Sea cual sea el club que le haga ojitos: quien juega en el FC Bayern sabe lo que tiene en el FC Bayern», afirmó. Mientras tanto, Eberl volvió a hacer referencia al contrato vigente hasta 2029, que no incluye cláusula de rescisión, y declaró: «Estamos tranquilos».
Olise se siente muy a gusto en Múnich
Curiosidad: Markus Krösche se hizo eco recientemente en el programa «Aktuelles Sportstudio» de la ZDF del rumor sobre el interés del Real Madrid por Olise, al responder a una broma del presidente honorario de la DFB, Uli Hoeneß. «Si Michael Olise quiere irse al Real Madrid, habrá posibilidades para ello», afirmó.
Sin embargo, según se dice, Olise se siente muy a gusto en Múnich, disfruta de la vida en la capital bávara y es muy apreciado dentro del equipo. Y las perspectivas deportivas también son buenas. A pocos meses del final de la temporada, el Bayern sigue, al fin y al cabo, en la lucha por los tres títulos. El título de liga está al alcance de la mano, el FCB se encuentra en semifinales de la Copa DFB y, en los cuartos de final de la Liga de Campeones, se disputará el 7 y el 15 de abril el esperado duelo contra el Real Madrid.
En declaraciones a Sport Bild, Lennart Karl también destacó la gran importancia de Olise tanto dentro como fuera del campo: «En el vestuario es exactamente lo contrario de la imagen que el público tiene de él. Cuenta muchos chistes y es muy activo en el equipo. Michael tiene un gran sentido del humor. Es muy querido en el equipo y un futbolista excepcional. Marca goles fantásticos, da asistencias y siempre está ahí para el equipo. Michael es titular en el FC Bayern y tiene aquí un entorno muy bueno. Por eso no creo que se vaya a otro sitio, sino que se quedará en el FC Bayern y marcará una era aquí».
Michael Olise: datos de rendimiento y estadísticas de esta temporada
Juegos 39 Goles 16 Asistencias 27