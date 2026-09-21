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«140 millones de euros»: Yan Diomande responde por fin a la burla de la mujer de Karim Adeyemi sobre la cifra de su traspaso al Real Madrid
Diomande usa la música para silenciar el ruido
Diomande por fin ha abordado la tormenta en las redes sociales en torno a su mediático movimiento a la capital española. El extremo de 19 años, que ha sido objeto de un intenso debate por su enorme precio, recurrió a TikTok para lanzar un mensaje desafiante.
En lugar de entrar en una guerra de palabras directa, el internacional marfileño utilizó una popular canción francesa para expresar su perspectiva sobre la presión externa que conlleva jugar en el club más laureado de la historia del fútbol europeo.
La joven estrella apareció relajada en el vídeo, cantando una letra que reflejaba claramente su actual situación profesional. Mientras sonaba la música, Diomande sincronizaba los labios con la letra traducida: "140 millones, eso es lo que pidieron, siempre vendrán a criticarnos, nosotros simplemente seguimos creciendo". Fue una clara indicación de que el jugador es plenamente consciente del ruido que rodea su valoración, pero sigue centrado en su crecimiento personal y en su adaptación a las exigencias tácticas de Jose Mourinho en Madrid.
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La chispa en las redes sociales de Loredana Zefi
La polémica se encendió por primera vez cuando Loredana Zefi, la esposa de la estrella del Barcelona Adeyemi y una rapera muy conocida por derecho propio, publicó un mensaje críptico en Instagram. Tras una serie de actuaciones impresionantes de su marido con el Barça, se limitó a comentar "140 MILLONES" en una publicación.
El momento fue especialmente delicado, ya que llegó poco después de que Adeyemi le diera la victoria al Barcelona, mientras Diomande todavía trataba de adaptarse bajo los focos del Bernabéu.
Aficionados y analistas de toda España interpretaron de inmediato el comentario como una pulla directa al coste del nuevo fichaje del Real Madrid. Mientras Adeyemi ha empezado con fuerza, con tres goles en sus seis primeras apariciones con el conjunto azulgrana, Diomande ha tenido un inicio más lento en su etapa en La Liga.
Historia de dos comienzos en LaLiga
La comparación estadística entre los dos jugadores ha sido un punto de atención para los críticos durante las primeras semanas de la campaña. Karim Adeyemi, que se incorporó al Barcelona por una cantidad significativamente menor, ya ha firmado un gol espectacular contra el Feyenoord en la Liga de Campeones y ha contribuido a un arranque perfecto en la liga nacional.
En cambio, Diomande ha afrontado las lógicas dificultades de adaptación asociadas a un adolescente que llega a un club de la dimensión del Real Madrid. Pese al paquete de 140 millones de euros, el extremo solo ha sido titular en dos de los ocho partidos disputados hasta ahora esta temporada. Ha logrado dar una asistencia en seis apariciones, pero sigue buscando su primer gol con la camiseta blanca.
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Hace falta paciencia con la inversión récord del Madrid
A pesar de las burlas y del lento arranque, la jerarquía del Real Madrid mantiene la calma respecto a su inversión. El club veía a Diomande como un proyecto a largo plazo, capaz de liderar su ataque durante la próxima década. Su carácter tranquilo fuera del campo ha sido destacado por personas del entorno del club, que creen que tiene la fortaleza mental necesaria para soportar las críticas inevitables que siguen a un traspaso récord. Su decisión de responder con un vídeo desenfadado, en lugar de con un comunicado airado, sugiere que es un jugador cómodo consigo mismo pese a la presión.
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