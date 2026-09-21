Diomande por fin ha abordado la tormenta en las redes sociales en torno a su mediático movimiento a la capital española. El extremo de 19 años, que ha sido objeto de un intenso debate por su enorme precio, recurrió a TikTok para lanzar un mensaje desafiante.

En lugar de entrar en una guerra de palabras directa, el internacional marfileño utilizó una popular canción francesa para expresar su perspectiva sobre la presión externa que conlleva jugar en el club más laureado de la historia del fútbol europeo.

La joven estrella apareció relajada en el vídeo, cantando una letra que reflejaba claramente su actual situación profesional. Mientras sonaba la música, Diomande sincronizaba los labios con la letra traducida: "140 millones, eso es lo que pidieron, siempre vendrán a criticarnos, nosotros simplemente seguimos creciendo". Fue una clara indicación de que el jugador es plenamente consciente del ruido que rodea su valoración, pero sigue centrado en su crecimiento personal y en su adaptación a las exigencias tácticas de Jose Mourinho en Madrid.