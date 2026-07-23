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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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13 teorías: la obsesión por la conspiración se enciende en Argentina

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España vs Argentina
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World Cup
L. Messi
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EE. UU.

Las teorías de la conspiración, procedentes de Argentina, especialmente aquellas promovidas por creadores de contenido que obtienen beneficios del aumento de visualizaciones e interacciones, han alcanzado niveles que merecen un estudio, tras la coronación de España en el Mundial.

La prensa tradicional no adopta este caos, pero muchos aficionados sí lo hacen, y en ocasiones decenas de miles de fanáticos que necesitan explicaciones sobrenaturales para lo que en realidad fue simplemente una derrota ante un rival mejor.

Quizás la mejor prueba de ello sea la amplia difusión de la frase "algo pasó", tras ver el discurso motivacional de Messi, hasta el punto de que el entrenador Lionel Scaloni, una leyenda como Mario Kempes, e incluso la Asociación del Fútbol Argentino, se vieron obligados a intervenir para poner fin al continuo aumento de estas ideas, la última de las cuales fue la afirmación de que el balón de Pau Cubarsí en el último minuto entró efectivamente en la portería de Unai Simón.

El "diario Marca" recopiló 13 teorías que circulan en Argentina, para asegurar la existencia de una conspiración contra la albiceleste.

  • El balón entró en la portería

    "¿Recuerdan que antes los porteros revisaban la portería? ¿Y se aseguraban de que la red estuviera bien sujeta y en buen estado? Eso no lo he visto en este Mundial. ¿Sería posible que el balón atravesara la red?"

    Esta es la última teoría de uno de los usuarios, que insisten en que el balón entró en la portería en aquella jugada milagrosa que despejó Cubarsí. 

    Los defensores de esta teoría se basan en la sombra del balón sobre la línea de gol como "prueba", y de ella se derivan otras afirmaciones, como la posibilidad de manipular el chip electrónico que hay dentro del balón y moverlo a voluntad de quien lo controla.

    Amenazas a las familias de los jugadores: no se les permitía ganar

    "Se amenazó a los jugadores argentinos y a sus familias. No podían ganar la final. Esta información proviene de responsables del fútbol argentino que estaban en Estados Unidos."

    Esto es lo que dijo el periodista Sergio Oviedo y, según otras fuentes, todas las familias fueron amenazadas sin excepción, y por ese motivo muchas de ellas no asistieron al partido de la final.

    • Anuncios

  • Control antidopaje sorpresa

    Una de las teorías sostiene que la FIFA sometió a la selección argentina a un control antidopaje sorpresa e inusual apenas minutos antes de saltar al terreno de juego, lo que afectó a la concentración física y mental de los jugadores.

    Sin embargo, la FIFA aseguró que todos los protocolos médicos se llevaron a cabo conforme a los estándares habituales del torneo, sin que la delegación argentina registrara ninguna objeción ni irregularidad.

    Y, por supuesto, algunos evocan los recuerdos del Mundial de 1994 y el famoso caso de la muestra positiva de Diego Maradona, cuando pronunció su célebre frase: «Me cortaron las piernas».

     El plan de Trump, el rey de España, la Premier League, Florentino y el Atlético de Madrid

    Según esta teoría, Argentina perdió a propósito como parte de un gran plan orquestado por varias partes internacionales hostiles al país y enfurecidas por la pancarta de las «Islas Malvinas» que los jugadores desplegaron tras la victoria sobre Inglaterra.

    El Gobierno británico

    Seguimos con la historia de la pancarta de las Malvinas, ya que la teoría sostiene que Gianni Infantino le dijo a Messi que debía entregar la copa, porque eliminar a Argentina ya no era posible después de haberse vendido todas las entradas, pero sí se la podía sancionar más adelante con una suspensión de diez años.

    Y un usuario de TikTok añade: «El Gobierno británico fue quien empujó a la FIFA a tomar medidas extremas contra la selección argentina. Y no es casualidad que Lisandro Martínez y Cristian Romero, quienes portaron la pancarta de las Malvinas, se lesionaran».

  • La histórica ley de la FIFA

    Esta teoría sostiene que ninguna selección puede ganar la Copa del Mundo dos veces consecutivas y que, por tanto, a Argentina no se le permitía conservar el título.

    Los defensores de esta teoría ignoran que Italia y Brasil ya lograron esa hazaña, y afirman que el torneo necesitaba un campeón europeo «por motivos comerciales, televisivos o políticos», según lo que cada uno prefiera.

    Infantino quiere ser reelegido

    La teoría también sostiene que Infantino llegó a un acuerdo con la Unión Europea, según el cual España ganaría el Mundial a cambio de garantizar los votos del bloque europeo y de la Federación Española de Fútbol en las elecciones a la presidencia de la FIFA previstas para 2027.

    Según este relato, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, amenazó con no apoyar a Infantino si Argentina se proclamaba campeona del mundo, lo que llevó a los jugadores argentinos a ceder ante las presiones.

    Solo tres tuits que promueven esta teoría, sin prueba alguna, acumularon más de dos millones de visualizaciones.

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  • El FBI quería detener a Chiqui Tapia en el estadio

    La teoría sostiene que esta crisis llegó al vestuario minutos antes del partido, afectó psicológicamente a los jugadores, y luego se extendió al aeropuerto, donde fue confiscado el teléfono de Claudio "Chiqui" Tapia y el avión de regreso quedó retenido durante dos horas.

    La Asociación del Fútbol Argentino se vio obligada a desmentir estas afirmaciones.

    Lo que sí es cierto es que las autoridades estadounidenses investigan operaciones comerciales vinculadas a la asociación argentina, y solicitaron información sobre comunicaciones relacionadas con Claudio Tapia y otros responsables.

    La teoría de la masonería y los rituales de traspaso de entidad

    Esta teoría merece preparar un cuenco de palomitas, pues todo comenzó con la famosa imagen en la que aparece Lionel Messi bañando a Lamine Yamal cuando este era un bebé, que algunos consideraron un "ritual masónico de iniciación" o una "operación de traspaso de una entidad espiritual".

    Los defensores de la teoría afirmaron que el Barcelona funciona como un "club masónico", y que el elemento del agua representa un "bautismo" que simboliza el traspaso del dominio futbolístico de Sudamérica a Europa.

    Estos mensajes también relacionaron la imagen con ciertos patrones numéricos vinculados a la final, sin aportar ningún documento ni testimonio que respalde estas afirmaciones. 

    Algunos incluso analizaron la fecha de celebración de la final, el momento del gol decisivo en el tiempo añadido (minuto 106), e incluso el diseño arquitectónico del estadio "MetLife", en busca de supuestos vínculos con la masonería o las "élites globales".

    Es más, la aparición de un símbolo parecido al emblema masónico dentro del escudo de Argentina en algunas retransmisiones televisivas bastó para avivar el entusiasmo de algunos.

  • Jugaron en defensa de los intereses de las casas de apuestas

    Según esta teoría, las lesiones de Lisandro Martínez y Cristian Romero, el hecho de que la selección argentina no realizara ningún disparo a puerta durante todo el partido y su posicionamiento defensivo exagerado fueron todos resultado de acuerdos con las casas de apuestas, y no a causa del dominio absoluto de la posesión por parte de España.

    España cedió sus bases militares a Estados Unidos a cambio del Mundial

    Una de las teorías sostiene que España aceptó permitir que Estados Unidos utilizara las bases militares de Rota y Morón para ejecutar ataques contra Irán, a cambio de ganar la Copa del Mundo.

    Sin embargo, estas afirmaciones no se apoyan en ningún documento, testimonio ni información que pueda verificarse.

    Además, contradicen por completo la postura oficial del Gobierno español, que ha negado «de forma rotunda» que Estados Unidos utilizara esas bases en sus operaciones contra Irán, y ha asegurado que no lo ha permitido ni lo permitirá.

    Hasta el momento, no se ha encontrado ningún documento oficial que indique un cambio en esta postura, en contra de lo que difunden estos mensajes engañosos.

  • Los aficionados sufrieron un agotamiento de energía: magia y brujería

    Muchos aficionados hablan de que la afición y los jugadores sufrieron una succión de energía, y aseguran que sintieron "algo extraño" o que su energía "fue absorbida", al considerar que las élites o el orden mundial intervinieron "de forma vibratoria" porque querían ver a España campeona del mundo.

    La plataforma española "Maldita" reveló que solo dos vídeos que difunden esta idea acumularon más de 8 millones de visualizaciones en "TikTok".

    Otros relatos sostienen que Argentina fue víctima de magia negra o brujería... e incluso algunos afirman que esta información les llegó "del más allá".

    El árbitro Slavko Vinčić

    Las decisiones del árbitro esloveno Slavko Vinčić no se libraron de las acusaciones, ya que muchos argentinos pusieron en duda su actuación, hasta el punto de reunir cerca de 100.000 firmas a través de la plataforma "Change.org" para exigir que se repita la final de la Copa del Mundo.

    Los promotores de la petición alegan que el árbitro tuvo una actuación "polémica y corrupta", y que "fue comprado para influir en el resultado del partido".