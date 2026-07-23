Las teorías de la conspiración, procedentes de Argentina, especialmente aquellas promovidas por creadores de contenido que obtienen beneficios del aumento de visualizaciones e interacciones, han alcanzado niveles que merecen un estudio, tras la coronación de España en el Mundial.

La prensa tradicional no adopta este caos, pero muchos aficionados sí lo hacen, y en ocasiones decenas de miles de fanáticos que necesitan explicaciones sobrenaturales para lo que en realidad fue simplemente una derrota ante un rival mejor.

Quizás la mejor prueba de ello sea la amplia difusión de la frase "algo pasó", tras ver el discurso motivacional de Messi, hasta el punto de que el entrenador Lionel Scaloni, una leyenda como Mario Kempes, e incluso la Asociación del Fútbol Argentino, se vieron obligados a intervenir para poner fin al continuo aumento de estas ideas, la última de las cuales fue la afirmación de que el balón de Pau Cubarsí en el último minuto entró efectivamente en la portería de Unai Simón.

El "diario Marca" recopiló 13 teorías que circulan en Argentina, para asegurar la existencia de una conspiración contra la albiceleste.