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Tifosi JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

«129 años de gloria y la camiseta es historia. Devolvednos nuestra Juventus»: protesta de los aficionados de la Juventus fuera del estadio antes del partido contra el Napoli

Juventus
SSC Nápoles
Serie A
Juventus vs SSC Nápoles

Protesta pacífica de los ultras de la Juventus antes del Juventus-Napoli

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01 nov 2026

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La Juventus se prepara para afrontar un partido complicadísimo, pero importantísimo, ante el Napoli en el duelo directo de la 10.ª jornada de la Serie A 2026/2027. La Juventus llega tras una de sus peores actuaciones de la temporada: la derrota sufrida a domicilio ante el Genoa, que ha reabierto la crisis en torno al equipo y al banquillo de Luciano Spalletti.

Y en el exterior del Allianz Stadium también los ultras de la Juventus han querido expresar su malestar con cánticos de reproche al equipo y al entrenador, pero, sobre todo, con una pancarta que insta a los jugadores a respetar la camiseta que visten.

  • «129 AÑOS DE GLORIA, NUESTRA CAMISETA ES HISTORIA. DEVOLVEDNOS NUESTRA JUVENTUS»

    Fuera del Allianz Stadium, uno de los grupos organizados de ultras de la Juventus se ha reunido para protestar contra el equipo y el club. Y están expresando su malestar, aunque de forma pacífica, a voz en grito, con cánticos y una enorme pancarta que reza: «129 años de gloria, nuestra camiseta es historia. Devolvednos nuestra Juventus».


     

  • ¿SPALLETTI VUELVE A HACER CAMBIOS?

    Y si las críticas apuntan directamente al equipo y a los jugadores, el entrenador Luciano Spalletti también lleva tiempo en el punto de mira. Primero llegó el cambio al 3-5-2 pedido por los jugadores; después, el regreso al 3-4-2-1 que condenó a la Juventus en Génova. Y hoy surge la gran duda: ¿otra vez el 3-5-2 o el regreso a la defensa de cuatro con un 4-3-1-2, con McKennie por detrás de la dupla formada por Kolo Muani y Woltemade? La duda no está en los jugadores, sino en cómo se colocarán sobre el campo.

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