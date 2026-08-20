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«100 por ciento»: Mikel Arteta zanja los rumores sobre el traspaso de Myles Lewis-Skelly
Arteta lanza una advertencia a sus rivales: manos fuera
Arteta ha ofrecido una actualización definitiva sobre el futuro de Lewis-Skelly, al afirmar que está «100 por 100» seguro de que el jugador de 19 años seguirá en el club más allá del cierre del mercado de verano. El internacional inglés se ha convertido en un talento codiciado tras su irrupción en el primer equipo, despertando el interés de clubes como Chelsea y Manchester United.
La especulación se intensificó debido a las posibles implicaciones financieras de una operación, con sugerencias de que el Arsenal podría verse tentado a vender para registrar «beneficio puro» en sus balances. Como canterano, cualquier cantidad de traspaso por Lewis-Skelly, que debutó con el primer equipo del Arsenal en un empate en septiembre de 2024 contra el Manchester City y desde entonces suma 76 partidos, un gol y siete asistencias en todas las competiciones, supondría un impulso significativo para la situación del club con las reglas de beneficio y sostenibilidad.
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La importancia de los canteranos de Hale End
Arteta se apresuró a destacar el valor intrínseco que los jugadores formados en casa aportan a la plantilla, más allá de su valoración de mercado o de su capacidad técnica sobre el césped. El español cree que los futbolistas que han progresado en las categorías inferiores de Hale End poseen un vínculo único con el club que no puede reproducirse fácilmente con fichajes externos, un valor demostrado por Lewis-Skelly, que disputó 36 partidos y dio cuatro asistencias en todas las competiciones la pasada temporada, desempeñando un papel clave para ayudar al Arsenal a conquistar su primer título de la Premier League desde 2004.
Al ser preguntado por si es importante mantener a los jugadores de la academia pese a los posibles beneficios económicos, Arteta dijo: "Sin duda. Los jugadores que se han formado en nuestro sistema y sienten de verdad ese amor y esa conexión con el club aportan algo diferente. No hay ninguna duda sobre eso. Tenemos que cuidarles de una manera realmente especial porque aportan un valor que es muy difícil de encontrar".
La evolución táctica de Lewis-Skelly
El ascenso de Lewis-Skelly a la primera plana ha estado marcado por su impresionante capacidad de adaptación. Aunque inicialmente llamó la atención como un centrocampista dinámico en las categorías inferiores, irrumpió en el primer equipo como lateral izquierdo durante la temporada 2024-25, antes de recibir la oportunidad de mostrar sus cualidades en su posición natural de centrocampista en mayo de 2026. Al subrayar el compromiso del club con el desarrollo de ese tipo de talento, Arteta señaló: «Por eso, cuando podemos, queremos proteger esos activos tanto como sea posible. Desarrollarlos y hacer que sean extremadamente importantes para el club».
Aunque el futuro de Lewis-Skelly parece asegurado, tras haber participado en todos los partidos de pretemporada en su papel preferido en el centro del campo y haber brillado en la victoria por 3-0 del Arsenal sobre el Manchester City en la Community Shield el pasado fin de semana, el técnico del Arsenal también se refirió a otros miembros de la plantilla. Arteta confirmó que no ha habido movimientos respecto a los futuros de otro canterano, Ethan Nwaneri, ni del extremo brasileño Gabriel Martinelli.
- AFP
Estado físico de la plantilla antes del estreno en la Premier League
De cara al estreno en la Premier League contra el Coventry City el viernes 21 de agosto, Arteta ofreció una actualización positiva sobre el estado físico de varias estrellas clave. Se considera que Bukayo Saka y Declan Rice están ambos «listos para participar» tras sus esfuerzos de verano, lo que supone un impulso importante para el viaje. También hubo noticias sobre Bruno Guimaraes, que fue sustituido al descanso durante el choque de la Community Shield en Wembley. Arteta dijo: «Veamos cómo está, pero está evolucionando muy bien».
Sin embargo, no todo son buenas noticias en el frente de las lesiones para el conjunto del norte de Londres. Jurrien Timber, que ha estado de baja por un persistente problema en la ingle, todavía está algo lejos de regresar a la competición.
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