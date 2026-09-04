El Arsenal levantó ampollas en toda la Premier League durante el mercado de verano al permitir la salida de Leandro Trossard, Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli. Trossard se marchó al Besiktas por 17,1 millones de libras, Jesus fichó por el Barcelona por 8,5 millones de libras y Martinelli completó un traspaso de 60 millones de libras al Al-Hilal. Pese a dar luz verde a las salidas de dos extremos izquierdos naturales y de un delantero centro, el único refuerzo ofensivo directo de los gunners fue Christos Tzolis, que llegó procedente del Club Brugge en una operación de 34 millones de libras. La reestructuración del verano deja a Arteta confiando en Tzolis y Eberechi Eze para aportar amplitud por la izquierda, mientras que Kai Havertz, Viktor Gyokeres y Mikel Merino representan sus principales opciones por el centro.

Al responder a las preguntas sobre si lamenta lo corta que es su plantilla, Arteta se mostró desafiante. «No. La venta de jugadores también puede venir de diferentes aspectos. No siempre es el mismo. Eso forma parte de la responsabilidad que tenemos en el club. Entiendo el punto de vista, pero tenemos que entender la cantidad de minutos que jugaron esos futbolistas y los que estuvieron lesionados, especialmente en los primeros seis meses. Luego los datos muestran algo completamente diferente, pero es lo que hay. Esto es lo que tenemos y ya contamos con algunos jugadores muy buenos».