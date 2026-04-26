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«1.500 goles entre los dos», pero a Lionel Messi y Luis Suárez les falta «magia», mientras el Inter de Miami, campeón de la MLS Cup, espera su primera victoria en el Nu Stadium
Estrellas goleadoras, frustradas en su nuevo equipo
El Inter Miami volvió al Nu Stadium por tercera vez el sábado, pero la fiesta de inauguración sigue en suspenso tras el 1-1 ante el New England Revolution. A pesar de sus delanteros estrella, los Herons solo sumaron un punto: el tanto de Germán Berterame en el 76’ igualó el gol inicial de Carles Gil. El ambiente en el Miami Freedom Park fue electrizante, con la barra del club, La Familia, rugiendo toda la noche. Pero la intensidad de las gradas no bastó para asegurar la victoria, ya que el portero de la selección estadounidense, Matt Turner, realizó nueve atajadas para frustrar a Messi y Suárez en repetidas ocasiones.
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Una asociación legendaria no logra cuajar
A sus 39 años, Luis Suárez fue titular por segunda vez este año tras anotar un gol espectacular ante el Real Salt Lake. El entrenador interino, Guillermo Hoyos, destacó la magnitud de sus logros junto a Leo Messi: «Luis no es solo una opción; ha marcado más de 600 goles. Entre él y Leo [Messi] suman unos 1.500 goles. Eso no es normal; no se ve en ningún lado. La gente viene a ver su magia. Es extraordinario», dijo Hoyos.
Sin embargo, su conexión no funcionó en los metros finales. Suárez, en su probable última temporada, falló en la puntería que lo caracterizó. Es el tercer empate en el Nu Stadium, tras los duelos con Red Bull New York y Austin FC, y los campeones de la MLS Cup aún buscan su primera victoria en casa.
Planificar un futuro más allá del GOAT
La directiva ya piensa en el futuro a largo plazo mientras el equipo busca su primera victoria en el nuevo estadio. El copropietario Jorge Mas habló del «efecto Messi» y de mantener la excelencia tras la partida del argentino. El club quiere disfrutar de Messi los próximos dos años, pero tiene un plan claro para asegurar que el nivel no baje en el Nu Stadium.
«Nuestros aficionados no dejan de preguntarnos quién será el siguiente», explicó Mas. «Siempre intentamos fichar a jugadores estrella, pero también a jóvenes promesas, para dar a nuestros seguidores un sentido de pertenencia. Lo que importa a nuestros aficionados es competir, ganar. Quiero disfrutar de Messi mientras lo tengamos, durante los próximos dos años».
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Conmoción en el cuerpo técnico y problemas con las lesiones
El empate evidenció la transición que vive el club. Hoyos, quien asumió de forma interina tras la renuncia de Javier Mascherano después de solo siete jornadas, sumó triunfos fuera de casa ante Colorado Rapids y Real Salt Lake, aunque aún no encuentra la fórmula como local.
Las lesiones de Mateo Silvetti y Sergio Reguilón, la sanción de Yannick Bright y la baja de Leo Campana por molestias musculares complicaron aún más el encuentro. A pesar del empate, Miami permanece en lo más alto de la Conferencia Este y aspira a repetir el título de la MLS Cup 2025.