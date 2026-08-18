Cómo conseguir entradas para la Supercopa de Alemania 2026: Dortmund vs Bayern de Múnich, información del 22 de agosto, Signal Iduna Park y más

Las entradas para la Supercopa de la DFL 2026 ya están a la venta para el Borussia Dortmund-Bayern de Múnich en el Signal Iduna Park este sábado 22 de agosto, con inicio a las 20:30, hora local. Oficialmente la Franz Beckenbauer Supercup, renombrada en honor al fallecido mito alemán, este partido que abre la temporada enfrenta al Bayern, ganador del doblete, contra el Dortmund, subcampeón de la Bundesliga, por el primer título de la campaña, en una retransmisión para alrededor de 200 países de todo el mundo.

Será el décimo enfrentamiento de Supercopa entre los dos gigantes de Der Klassiker, con el Bayern ligeramente por delante por 5-4, y el primero desde 2021. El BVB parte como no favorito tras el 14.º doblete de liga y copa del Bayern, pero jugar en casa, ante el Muro Amarillo, lo cambia todo. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas de última hora para la Supercopa de la DFL antes del sábado.

¿Cuándo es la Supercopa de la DFL: Borussia Dortmund vs Bayern de Múnich?

Supercopa - Final 22 ago 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

¿Cómo comprar entradas para la Supercopa de la DFL: Borussia Dortmund vs Bayern de Múnich?

Como club anfitrión, el Borussia Dortmund gestionó la venta oficial de entradas a través de la BVB Ticket Shop en tres fases: los abonados reservaron sus asientos del 9 al 12 de julio, la preventa para socios se abrió el 10 de julio con un límite de cuatro entradas, y la venta general comenzó el 14 de julio. Los aficionados del Bayern de Múnich solicitaron las entradas para la zona visitante mediante un sorteo en la FC Bayern Ticket Shop, que se abrió ya en mayo, inmediatamente después de que se anunciara la sede.

Como ahora faltan solo unos días para el partido, esos periodos oficiales llevan tiempo cerrados, así que los mercados de reventa verificados son la vía realista de última hora. StubHub y plataformas protegidas similares ofrecen los asientos que quedan en todo el estadio hasta el mismo día del partido, con garantías para el comprador incluidas; eso sí, ten en cuenta que las entradas de reventa rara vez garantizan en qué zona de aficionados te sentarás, así que revisa los detalles del anuncio antes de comprar. Evita por completo a los vendedores no oficiales en redes sociales, ya que los partidos del Klassiker son un imán para el fraude con entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de la DFL: Borussia Dortmund vs Bayern de Múnich?

Como la Franz Beckenbauer Supercup está organizada directamente por la Liga Alemana de Fútbol, los precios oficiales se mantienen deliberadamente bajos para que el fútbol siga siendo accesible. Los precios oficiales oscilaron entre 16,50 € y 38,50 €, distribuidos de la siguiente manera:

De pie: 16,50 €, la famosa experiencia de grada en el estadio más grande de Alemania

Asiento (categoría de precio 5): 31,90 €

Asiento (categoría de precio 4): 38,50 €

Con las asignaciones oficiales ya agotadas, los precios de reventa de los asientos restantes parten actualmente de alrededor de 85 € a 100 € y suben en las zonas centrales de asiento, aunque siguen siendo moderados para un partido de esta magnitud. Los precios suelen moverse en las últimas 48 horas, a veces a la baja cuando los vendedores se deshacen de las sobrantes, así que merece la pena comprobar la disponibilidad actual hasta el mismo saque inicial.

¿Dónde se disputa la Supercopa de la DFL? Todo lo que necesitas saber sobre el Signal Iduna Park

El Signal Iduna Park, históricamente conocido como Westfalenstadion, es el estadio más grande de Alemania y la casa del Borussia Dortmund desde su inauguración en 1974. En los partidos del BVB tiene capacidad para 81.365 aficionados entre localidades de asiento y de pie, que baja a 65.829 en los encuentros internacionales con todo el aforo sentado. Su corazón palpitante es la Südtribüne, la grada sur con capacidad para 24.454 personas, la mayor grada de pie del fútbol europeo y apodada Die Gelbe Wand, el Muro Amarillo, por la pared de ruido y color que genera.

Pocos estadios tienen más pedigrí: el Signal Iduna Park albergó partidos en los Mundiales de la FIFA de 1974 y 2006 y en la Eurocopa 2024, fue sede de la final de la Copa de la UEFA de 2001 y acoge regularmente partidos de la selección alemana. Un Klassiker bajo sus focos, con un trofeo en juego, es lo mejor que puede ofrecer un día de partido en el fútbol europeo.

¿Quiénes son los recientes ganadores de la Supercopa de la DFL?

El Bayern de Múnich domina la historia reciente de la competición, aunque los aficionados del Dortmund recordarán que la última vez que levantaron el trofeo también fue contra el Bayern:

Año Ganadores Subcampeones Marcador 2025 Bayern de Múnich VfB Stuttgart 2-1 2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4-3 en los penaltis 2023 RB Leipzig Bayern de Múnich 3-0 2022 Bayern de Múnich RB Leipzig 5-3 2021 Bayern de Múnich Borussia Dortmund 3-1 2020 Bayern de Múnich Borussia Dortmund 3-2 2019 Borussia Dortmund Bayern de Múnich 2-0 2018 Bayern de Múnich Eintracht Frankfurt 5-0 2017 Bayern de Múnich Borussia Dortmund 5-4 en los penaltis 2016 Bayern de Múnich Borussia Dortmund 2-0

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