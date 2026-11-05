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UEFA Nations League B
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Aviva Stadium
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Cómo conseguir entradas para Irlanda-Kosovo: precios, información del partido de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA, venta de entradas de última hora y más

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UEFA Nations League B
Irlanda
Kosovo

Irlanda se enfrenta a Kosovo en la Liga B de la UEFA Nations League. Así puedes conseguir tus entradas.

La UEFA Nations League continúa con un intenso partido internacional en el que la República de Irlanda se prepara para recibir a Kosovo en el emblemático Aviva Stadium de Dublín. Ambos equipos buscan sumar los tres puntos para mejorar su posición en el grupo y aspirar al ascenso en el torneo.

GOAL ofrece toda la información esencial sobre el partido, las categorías de entradas, los precios y cómo conseguir localidades.

¿Cuándo empieza el Irlanda-Kosovo de la UEFA Nations League B?

El Irlanda-Kosovo se disputará en el Aviva Stadium de Dublín. La hora oficial de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

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UEFA Nations League B - Jornada 6
Aviva Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Irlanda-Kosovo?

Las entradas oficiales de venta directa se distribuyen a través de Ticketmaster Ireland, el proveedor oficial de entradas de la Asociación de Fútbol de Irlanda para los partidos como local en el Aviva Stadium. Los aficionados deben consultar la plataforma oficial con antelación para conseguir entradas estándar cuando se abra la venta al público.

Si se agotan todas las entradas de venta directa o dejan de estar disponibles determinadas categorías de asientos en la web oficial, plataformas de reventa como Ticombo son una opción si se agotan las entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Irlanda-Kosovo?

Las entradas individuales estándar en el portal oficial cuestan desde aproximadamente 35 a 50 €, según la categoría de asientos elegida en el Aviva Stadium.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios parten de unos 115 € cuando se agotan las entradas estándar en los canales de venta directa.

Irlanda-Kosovo de la UEFA Nations League B: todo lo que debes saber

Estado de forma de Irlanda y Kosovo

Irlanda ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y cuatro en contra. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 ante Canadá en junio, después de dos victorias consecutivas frente a Qatar y Granada. El triunfo por 5-0 sobre Granada fue su resultado más contundente en esa racha, mientras que la derrota por 2-2 ante Chequia en la fase de clasificación para el Mundial representa su único tropiezo.

Kosovo ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco encuentros, con nueve goles a favor y cinco en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 sobre Andorra en junio. El triunfo a domicilio por 3-4 ante Eslovaquia en la fase de clasificación para el Mundial demuestra su capacidad goleadora, aunque las derrotas consecutivas frente a Chequia y Turquía muestran que puede ser vulnerable.

IRL

IRL - Formulario

CAN
D1-1
KOS
L1-0
ISR
W0-3
AUT
D2-2
ISR
D1-1
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
KOS

KOS - Formulario

AND
W3-0
IRL
W1-0
AUT
L3-1
ISR
D0-0
AUT
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Irlanda-Kosovo: enfrentamientos directos recientes

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre Irlanda y Kosovo. Este partido será el primer encuentro registrado entre ambas selecciones en este conjunto de datos.

Cara a cara

IrlandaEmpateKosovo
0
0
1
UEFA Nations League B
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
Irlanda badge
Irlanda
IRL
0
F
0Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1

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