Cómo conseguir entradas para el Wolverhampton Wanderers-Southampton: precios de la Championship, información del partido, venta de última hora y más

El Wolverhampton Wanderers recibe al Southampton el sábado 5 de Desember de 2026 en el Molineux Stadium de Wolverhampton.

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se disputó el 15 de marzo de 2025 en la Premier League, cuando los Wolves lograron una victoria a domicilio por 2-1 en St. Mary's. Antes, en su duelo de la temporada 2024-25 en Molineux, los Wolves también se impusieron con comodidad por 2-0.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Wolverhampton Wanderers contra el Southampton, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Wolverhampton Wanderers contra el Southampton de la Championship?

El Wolverhampton Wanderers contra el Southampton se disputa en el Molineux Stadium de Wolverhampton el sábado 5 de Desember de 2026.

Championship - Jornada 19 5 dic 2026 - 10:00 Molineux Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Wolverhampton Wanderers contra el Southampton de la Championship?

Para comprar entradas para el partido de la Championship entre el Wolverhampton Wanderers y el Southampton, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Compra directamente a través del portal oficial de entradas del Wolverhampton Wanderers o de la web de entradas del Southampton FC, donde los abonados y socios de los clubes tienen acceso prioritario.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Championship cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Wolverhampton Wanderers contra el Southampton de la Championship?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el partido de la Championship entre el Wolverhampton Wanderers y el Southampton:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada estándar para adultos: De 30 £ a 55 £.

De 30 £ a 55 £. Entrada reducida (personas mayores / adultos jóvenes): De 20 £ a 35 £.

De 20 £ a 35 £. Entrada infantil (menores de 17 años): De 12 £ a 20 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Precios habituales de reventa: De 45 £ a 110 £.

De 45 £ a 110 £. Asientos prémium o en las gradas laterales: De 120 £ a más de 250 £.

Wolverhampton Wanderers contra Southampton en la Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Wolverhampton Wanderers y del Southampton

Los Wolves han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de la Championship y han empatado uno. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-2 a domicilio ante el Bristol City el 4 de noviembre. En esa racha también vencieron al Cardiff City por 3-0 y al Watford por 1-0; el empate 1-1 ante el Portsmouth fue el único partido en el que cedieron puntos. El equipo de Peixoto ha marcado ocho goles y ha encajado cuatro en esos cinco encuentros.

El Southampton ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de la Championship, ha empatado dos y no ha perdido ninguno. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 a domicilio ante el West Bromwich Albion el 3 de noviembre. Antes venció al Queens Park Rangers por 4-1 y al West Ham United por 2-3 a domicilio. Completan esa serie de cinco partidos los empates anteriores ante el Bolton Wanderers y las victorias a domicilio ante el Norwich City. El equipo de Eckert ha marcado nueve goles y ha encajado tres en ese periodo.

Wolverhampton Wanderers contra Southampton: enfrentamientos recientes

El último enfrentamiento entre estos clubes tuvo lugar en la Premier League el 15 de marzo de 2025, cuando el Wolverhampton Wanderers venció al Southampton por 1-2 en St. Mary's. En sus últimos cinco enfrentamientos, todos disputados en la Premier League, los Wolves han ganado cuatro y el Southampton, uno. Los Wolves han marcado nueve goles en esos partidos y el Southampton, cuatro.