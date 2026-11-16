¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Championship
team-logoWest Ham
London Stadium
team-logoMiddlesbrough
Book West Ham United vs Middlesbrough Tickets
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el West Ham United vs Middlesbrough: precios, fechas, venta de última hora y más

SHOPPING
Tickets
West Ham
Middlesbrough
Championship

El West Ham United se enfrenta al Middlesbrough en la Championship. Te explicamos cómo conseguir entradas

El West Ham United recibe al Middlesbrough el martes 8 de diciembre de 2026 en el London Stadium de Londres.

Sus últimos enfrentamientos oficiales tuvieron lugar durante la temporada 2016–17 de la Premier League: un empate a 1-1 en el London Stadium y una victoria por 3-1 del West Ham en el Riverside Stadium. Antes de esa etapa en la máxima categoría, los dos equipos se enfrentaron en la Championship en la temporada 2011–12, con una victoria a domicilio del West Ham por 0-2 y un empate a 1-1 en Londres.

En GOAL te ofrecemos toda la información que necesitas para conseguir entradas para el West Ham United vs Middlesbrough, incluida la forma de comprarlas y sus precios.

¿Cuándo es el West Ham United vs Middlesbrough de la Championship?

El West Ham United vs Middlesbrough se disputa en el London Stadium de Londres el martes 8 de diciembre de 2026.

crest
Championship - Jornada 20
London Stadium

¿Cómo comprar entradas para el West Ham United vs Middlesbrough de la Championship?

Para comprar entradas para el West Ham United vs Middlesbrough de la Championship, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas directamente a través de la web oficial de venta de entradas del West Ham United o de su taquilla. Es la opción más segura y autorizada para los aficionados locales.

2. Mercados de entradas de segunda mano

  • Plataformas de entradas de segunda mano: Si se agotan las entradas disponibles a través del club, a menudo puedes encontrar entradas generales en plataformas de segunda mano como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Championship cuando se agotan los cupos oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el West Ham United vs Middlesbrough de la Championship?

Estos son los precios estimados de las entradas para el West Ham United vs Middlesbrough de la Championship:

1. Canales oficiales del club

  • Entrada estándar para adultos: Los precios suelen partir de unos 25 £.
  • Entradas con descuento y localidades especiales: Entre 10 y 30 £.
  • Localidades premium: Entre 40 y 50 £.

2. Mercados de entradas de segunda mano

Si se agotan las entradas oficiales a través del club, plataformas de segunda mano como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Localidades en las gradas superiores o estándar: Los precios parten de unos 20 a 27 £.
  • Precio medio en plataformas de segunda mano: Suele rondar los 88 £, según la ubicación de la localidad y la demanda.

West Ham United vs Middlesbrough de la Championship: todo lo que debes saber

Estado de forma de West Ham United y Middlesbrough

El West Ham ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de la Championship. Su último encuentro fue una derrota por 2-1 ante el Blackburn Rovers el 7 de noviembre. Además, empató 3-3 en casa del Cardiff City en el primer partido de Parker al frente del equipo. En esos cinco encuentros, el West Ham marcó siete goles y encajó once. Las tres derrotas consecutivas anteriores al empate ante el Cardiff reflejan la mala racha que costó la destitución a Nuno.

El Middlesbrough ha ganado dos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su último resultado fue un empate a 0-0 ante el Watford el 7 de noviembre, después de perder 2-0 contra el Wrexham el 4 de noviembre. Antes de esos dos resultados, el Middlesbrough había ganado al Charlton Athletic por 3-0 y al Bolton Wanderers por 5-1, demostrando la calidad ofensiva que lo ha convertido en el equipo más destacado de la competición durante esta temporada.

WHU

WHU - Formulario

SWA
W0-1
SOU
L2-3
WBA
L1-3
CAC
D3-3
BLB
L2-1
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
MID

MID - Formulario

CAC
D2-2
BOL
W1-5
CHA
W3-0
WRE
L2-0
WAT
D0-0
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

West Ham United vs Middlesbrough: últimos enfrentamientos

Los dos equipos se enfrentaron por última vez en la Premier League en enero de 2017, cuando el West Ham ganó 3-1 en el Riverside Stadium. Antes, el empate a 1-1 en el London Stadium en octubre de 2016 había sido el último duelo entre ambos en el este de Londres. De los últimos cinco enfrentamientos registrados, el West Ham ha ganado dos y el Middlesbrough no ha ganado ninguno. Dos terminaron en empate y hubo un empate más. El último enfrentamiento entre ambos en la Championship fue en marzo de 2012, con un empate a 1-1 en el London Stadium.

Cara a cara

West HamEmpateMiddlesbrough
3
2
0
Premier League
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
West Ham badge
West Ham
WHU
3
F
Premier League
West Ham badge
West Ham
WHU
1
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
F
Championship
West Ham badge
West Ham
WHU
1
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
F
Championship
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
0
West Ham badge
West Ham
WHU
2
F
Premier League
West Ham badge
West Ham
WHU
2
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
1
F
9Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google