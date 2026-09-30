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Cómo conseguir entradas para el Werder Bremen vs Paderborn: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Werder Bremen se enfrenta al Paderborn en la Bundesliga. Así puedes conseguir tus entradas

El Werder Bremen se enfrenta al Paderborn el sábado 17 de octubre de 2026 en el Wohninvest WESERSTADION de Bremen.

Históricamente, el Werder Bremen tiene ventaja en los enfrentamientos directos oficiales entre ambos clubes. Ambos equipos ya se enfrentaron en la copa, donde el Werder Bremen logró una victoria a domicilio por 0-1 sobre el Paderborn en la segunda ronda de la DFB-Pokal 2024/25.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Werder Bremen vs Paderborn, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Werder Bremen vs Paderborn de la Bundesliga?

El Werder Bremen vs Paderborn se disputa en el Wohninvest WESERSTADION de Bremen el sábado 17 de octubre de 2026.

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Bundesliga - Jornada 6
Wohninvest WESERSTADION

¿Cómo comprar entradas para el Werder Bremen vs Paderborn de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el SV Werder Bremen vs. SC Paderborn 07 en el Weserstadion, puedes seguir estas opciones:

1. Tienda oficial de entradas del SV Werder Bremen

  • Venta principal: compra directamente a través del portal oficial de venta de entradas online del SV Werder Bremen.
  • Prioridad para socios: los socios oficiales del club reciben acceso anticipado antes de que las entradas restantes salgan a la venta general.

2. Mercado oficial secundario de reventa (Zweitmarkt)

  • Si el partido se agota a través de la asignación estándar, consulta el mercado oficial secundario de entradas del Werder Bremen.
  • Los abonados o quienes tengan entradas para un solo partido y no puedan asistir vuelven a poner sus asientos a la venta legalmente al valor nominal.

3. Entradas VIP y hospitality

  • Las opciones de asientos premium, incluidos los palcos ejecutivos y las salas hospitality para el día de partido, pueden reservarse directamente a través del departamento de servicios corporativos del club o de socios hospitality autorizados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Werder Bremen vs Paderborn de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de Bundesliga entre Werder Bremen vs. SC Paderborn en el Weserstadion dependen de si las compras a través de los canales oficiales del club o de plataformas secundarias de reventa:

1. Precios oficiales de las entradas (Weserstadion)

  • De pie (categoría 5):17 €
  • Entradas de asiento (categorías 1-4):30 € a 75 € por persona (según el nivel y la ubicación central)
  • Asientos con visibilidad reducida: descuento de entre 10 € y 20 € sobre el precio de la categoría
  • Descuentos y jóvenes (menores de 14 años): hasta un 50 % de descuento en las categorías estándar de asiento (excepto la categoría 1)
  • Mercado oficial secundario (Zweitmarkt): precios de las entradas a valor nominal más una tarifa oficial de servicio del 10 %

2. Precios del mercado secundario y de reventa

Si las entradas se agotan a través de los canales oficiales del club, en plataformas secundarias como StubHub los precios fluctúan en función de la demanda del mercado:

  • Rango estándar de reventa: las entradas suelen comenzar en torno a 40 € a 56 € para localidades de acceso estándar.
  • Paquetes hospitality y VIP: las opciones premium de sala oscilan entre 120 € y 450 €+ en función del paquete hospitality específico elegido.

Werder Bremen vs Paderborn de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Werder Bremen vs Paderborn

El Werder Bremen ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó 1-1 contra el Cologne en la Bundesliga, después de una victoria por 3-1 sobre el RB Leipzig. El Bremen marcó siete goles y encajó siete en esos cinco encuentros. La única derrota en liga durante esa racha llegó contra el Freiburg, donde perdió por 4-1.

El Paderborn ha logrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga, y antes de eso también perdió 0-1 contra el Freiburg. El equipo visitante marcó cinco goles y encajó ocho en esos cinco partidos. Su única victoria llegó en la DFB-Pokal contra el 1. FC Phönix Lübeck, ganando 2-4 a domicilio.

SVW

SVW - Formulario

LSK
W0-3
SCF
L4-1
RBL
W3-1
KOE
D1-1
FCA
W3-2
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SCP

SCP - Formulario

PHL
W2-4
M05
D0-0
SCF
L0-1
BVB
L3-0
TSG
W3-1
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Werder Bremen vs Paderborn: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes fue un empate 2-2 en un amistoso de pretemporada en agosto de 2026. Si se observan los últimos cinco duelos registrados, los resultados incluyen dos empates 2-2, una derrota en casa del Paderborn por 0-1 ante el Werder en la DFB-Pokal en octubre de 2024, un empate 2-2 en la DFB-Pokal en octubre de 2022 y una victoria a domicilio del Werder por 3-4 en la 2. Bundesliga en enero de 2022. El Werder tiene ventaja en los partidos oficiales dentro de esta muestra.

Cara a cara

Werder BremenEmpatePaderborn
2
2
1
Amistosos
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
F
Amistosos
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
F
DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
F
DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
F
Bundesliga II
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
4
F
9Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
W
W
W
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4310142+1210
W
W
D
W
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
W
W
W
4
AugsburgoAugsburgoFCA
4211116+57
L
D
W
W
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
W
D
W
L
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
W
L
W
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
L
W
W
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
W
D
W
L
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
L
W
L
W
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
D
W
L
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
W
D
L
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
W
L
L
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
L
D
L
W
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
L
W
L
L
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
L
L
W
L
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
W
L
L
L
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
L
L
L
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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