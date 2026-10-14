El Werder Bremen recibe al Hoffenheim el sábado 31 de octubre de 2026 en el Wohninvest Weserstadion.

Históricamente, los partidos entre el SV Werder Bremen y el TSG Hoffenheim han sido disputados a lo largo de varias temporadas de la Bundesliga, con encuentros memorables y muchos goles para ambos equipos. En su último enfrentamiento liguero, en mayo de 2026, el Hoffenheim logró una ajustada victoria por 1-0 ante el Bremen a domicilio.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Werder Bremen-Hoffenheim, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Werder Bremen-Hoffenheim de la Bundesliga?

El Werder Bremen-Hoffenheim comienza en el Wohninvest Weserstadion el sábado 31 de octubre de 2026.

Bundesliga - Jornada 8 31 oct 2026 - 10:30 Wohninvest WESERSTADION

¿Cómo comprar entradas para el Werder Bremen-Hoffenheim de la Bundesliga?

Si quieres comprar entradas para el próximo partido de la Bundesliga entre el SV Werder Bremen y el TSG Hoffenheim, tienes varias opciones según prefieras los canales oficiales o las plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Tiendas oficiales de entradas de los clubes: La opción más fiable y segura para comprar entradas a su precio original es hacerlo directamente a través de la web oficial del SV Werder Bremen, ya que juega en casa en el Wohninvest Weserstadion, o del portal oficial de venta de entradas del TSG Hoffenheim para los cupos destinados a socios o aficionados visitantes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Werder Bremen-Hoffenheim de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el próximo partido de la Bundesliga entre el SV Werder Bremen y el TSG Hoffenheim varían según se compren a través de los canales oficiales de venta inicial de los clubes o en plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie para aficionados: Las entradas estándar para las zonas de pie habilitadas (Stehplatz), compradas directamente al club, suelen costar desde unos 15 € a 20 € para socios y personas con derecho a descuento.

Entradas de asiento normales (grada superior e inferior): Los asientos de categoría estándar vendidos por los canales oficiales del club cuestan aproximadamente entre 30 € y 80 € , según el sector y las vistas.

Paquetes VIP y de hospitalidad: Las experiencias de hospitalidad prémium para el día del partido ofrecidas por el club cuestan a partir de 112 € e incluyen acceso a una sala exclusiva con servicios adicionales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios que dependen de la demanda del mercado:

Asientos de reventa más baratos: Las entradas más económicas y los asientos con visibilidad reducida suelen costar desde unos 55 € a 68 € .

Asientos de reventa estándar: Los asientos normales en las gradas laterales o en zonas intermedias cuestan entre 90 € y 250 € , según la demanda y la proximidad al terreno de juego.

Reventa prémium y VIP: Los asientos en ubicaciones excepcionales o los paquetes VIP de última hora cuestan desde 400 € hasta más de 1.600 € .

Werder Bremen-Hoffenheim de la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Werder Bremen y el Hoffenheim

El Werder Bremen ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 ante el Augsburg en la Bundesliga, y también ganó al RB Leipzig por 3-1 anteriormente en esa racha. El único tropiezo fue una derrota por 4-1 ante el Freiburg. El Bremen ha marcado 11 goles en esos cinco encuentros, aunque también ha encajado siete, cifras que reflejan la capacidad del equipo para generar ocasiones, pero también sus problemas defensivos.

El Hoffenheim solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y ha perdido los otros cuatro. Su única victoria fue un 2-1 ante el VfB Stuttgart en la Bundesliga, pero desde entonces ha caído frente al Paderborn, el OFI Crete, el Borussia Dortmund y el FC Koeln. Ha marcado seis goles y ha encajado 11 en esos cinco encuentros, unos números que reflejan la irregularidad que Ilzer intenta corregir.

Werder Bremen-Hoffenheim: Enfrentamientos recientes

El último enfrentamiento entre ambos clubes fue en mayo de 2026, cuando el Hoffenheim ganó 1-0 en casa en la Bundesliga. Antes, el Hoffenheim había derrotado al Bremen por 2-0 en el Wohninvest Weserstadion en enero de 2026. En los cinco partidos oficiales y amistosos más recientes que figuran en los datos, el Hoffenheim ha ganado cuatro veces y el Bremen aún no ha logrado ninguna victoria. En esos encuentros, los visitantes han marcado nueve goles por los dos del Bremen.