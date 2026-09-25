El Villarreal se enfrenta al Napoli el martes 13 de octubre de 2026 en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal.

En sus anteriores enfrentamientos en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 2011/12, el Napoli ganó ambos partidos contra el Villarreal por 2-0. El Villarreal confiará en el apasionado apoyo de su afición en casa, con capacidad para 23.000 espectadores, para buscar una victoria que suponga un punto de inflexión ante sus rivales de la Serie A.

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¿Cuándo es el saque inicial del Villarreal vs SSC Napoli de la Liga de Campeones?

El Villarreal vs Napoli comienza en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal, el martes 13 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

¿Cómo comprar entradas para el Villarreal vs SSC Napoli Prague de la Liga de Campeones?

Para comprar entradas para el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre Villarreal y SSC Napoli que se disputará en el Estadio de la Cerámica, en España, sigue estos pasos:

1. Canales oficiales del club

Portal oficial de venta de entradas del Villarreal CF: La forma más segura de comprar entradas primarias es a través de la web oficial del Villarreal CF. Las entradas para la afición local se ponen inicialmente a disposición de los abonados antes de que las localidades restantes salgan a la venta para el público general.

Cupo visitante del SSC Napoli: Si apoyas al Napoli y quieres sentarte en la zona visitante, las entradas se distribuyen directamente a través de los canales oficiales del SSC Napoli y requieren una tarjeta de aficionado del equipo (Fidelity Card) o el registro en su punto de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Villarreal vs SSC Napoli de la Liga de Campeones?

Los precios de las entradas para el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre Villarreal y SSC Napoli en el Estadio de la Cerámica varían en función de si compras entradas primarias a precio oficial o entradas de reventa.

Precios de entradas primarias / admisión general

Si se compran directamente a través de los canales oficiales del club, sujetas a disponibilidad:

Fondo Norte (graderío superior): En torno a 25 € – 30 €

Fondo Norte / Fondo Sur (graderío inferior): En torno a 30 € – 40 €

Preferencia: En torno a 45 € – 70 €

Tribuna / grada central: En torno a 80 € – 120 €

Palcos VIP y hospitality: Desde 150 € – 300 €+

Precios del mercado secundario / reventa

Debido a la alta demanda y a la capacidad limitada del Estadio de la Cerámica, con aproximadamente 23.000 asientos, las entradas en plataformas secundarias como StubHub fluctúan significativamente:

Asientos de salida / nivel de entrada: Normalmente empiezan en torno a 75 € – 115 € (convertidos desde unos 80 $–125 $)

Precio medio de la entrada: Oscila entre 150 € y 350 € para categorías de visión estándar

Secciones prémium y para aficionados visitantes: Pueden alcanzar 500 €+ según la demanda y los recargos de los vendedores

Villarreal vs SSC Napoli en la Liga de Campeones: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Villarreal vs SSC Napoli

El Villarreal ha perdido tres y ha empatado dos de sus últimos cinco partidos oficiales, sin victorias en esa racha. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones el 8 de septiembre. Antes, en esa serie, perdió 2-3 ante el Deportivo de A Coruna en LaLiga y 1-0 frente al Deportivo Alaves. En esos cinco partidos, el Villarreal marcó ocho goles y encajó diez.

El Napoli ha ganado dos y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Bologna en la Serie A el 13 de septiembre. Antes de eso, cayó por 0-1 ante el Arsenal en la Liga de Campeones y perdió 3-2 frente al Inter en la Serie A. En esos cinco partidos, el Napoli marcó cinco goles y encajó siete.

Villarreal vs SSC Napoli: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes fue un amistoso el 17 de diciembre de 2022, cuando el Villarreal derrotó al Napoli por 3-2. Antes de eso, ambos equipos se enfrentaron dos veces en la Europa League 2015-16, con victoria del Villarreal por 1-0 en casa antes de un empate 1-1 en Nápoles. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Napoli suma tres victorias por dos del Villarreal.