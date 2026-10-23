El próximo encuentro promete un duelo europeo interesante, ya que no consta ningún enfrentamiento oficial previo entre ambos clubes en competiciones de la UEFA.

El Paris Saint-Germain llega en buena dinámica al partido, tras sumar tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Villarreal contra el Paris Saint-Germain, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se disputa el Villarreal contra el Paris Saint-Germain de la Champions League?

El Villarreal contra el Paris Saint-Germain se disputará en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal, el martes 3 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

¿Cómo comprar entradas para el Villarreal contra el Paris Saint-Germain de la Champions League?

Quienes quieran conseguir entradas para el próximo partido de la Champions League entre el Villarreal y el Paris Saint-Germain en el Estadio de la Cerámica disponen de varias opciones principales:

Venta oficial de los clubes: Puedes consultar directamente las páginas web oficiales del Villarreal CF o del Paris Saint-Germain. Suele ser la principal vía para comprar entradas a su precio original, aunque para los partidos europeos de gran interés normalmente se requiere ser socio del club o disponer de puntos de fidelidad, y las entradas suelen agotarse rápidamente.

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Villarreal contra el Paris Saint-Germain de la Champions League?

Los precios de las entradas para el Villarreal contra el Paris Saint-Germain de la Champions League varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Fondos (Fondo Norte / Sur): Entre 30 y 50 € para las zonas superiores e inferiores, las opciones más económicas para ver el partido.

Gradas laterales / Preferencia: Entre 60 y 110 € para localidades de precio intermedio en los laterales.

Tribuna central: Entre 120 y más de 200 € para localidades de categoría superior en la tribuna principal.

Palcos VIP y de hospitalidad: Entre 250 y más de 500 € para paquetes de lujo con servicios exclusivos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Localidades en zonas superiores / esquinas: A partir de unos 240 a 320 € para localidades generales con vistas básicas.

Bloques en los laterales largos / zonas inferiores: Entre 350 € y 650 € a medida que aumenta la demanda para partidos destacados de la fase de grupos.

Paquetes VIP y de categoría superior en reventa: A menudo superan los 1.000 a 1.500 € o más , según el bloque exacto de asientos y la disponibilidad en el mercado.

Villarreal contra Paris Saint-Germain en la Champions League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Villarreal y el Paris Saint-Germain

El Villarreal ha sumado dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente ganó 3-1 al Levante en casa, después de imponerse 1-3 al Málaga a domicilio. Entre las tres derrotas de esa racha figuran un 3-2 ante el Borussia Dortmund en la Champions League y un 2-3 frente al Deportivo de A Coruña en LaLiga. En esos cinco partidos, el Villarreal marcó diez goles y encajó nueve.

El PSG ha logrado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio por 1-2 ante el Marsella en la Ligue 1, y también ganó 1-0 al Brest fuera de casa. El resultado más destacado de esa serie fue un triunfo por 6-1 ante el Slovan Bratislava en la Champions League. Su única derrota llegó frente al Mónaco, por 2-1. El PSG marcó doce goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Villarreal contra Paris Saint-Germain: enfrentamientos recientes

No se han proporcionado datos de enfrentamientos directos entre el Villarreal y el Paris Saint-Germain para este partido. La información histórica sobre encuentros anteriores se actualizará cuando esté disponible.