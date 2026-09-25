Viking se enfrenta al Bayern de Múnich el martes 13 de octubre de 2026 en el Lyse Arena de Stavanger.

El Viking FK se clasificó para la fase de liga tras derrotar al GNK Dinamo Zagreb por un global de 5-3 en la ronda de play-off. Mientras tanto, el FC Bayern de Múnich llega al partido después de una contundente victoria por 5-0 sobre el equipo noruego FK Bodø/Glimt en su estreno.

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¿Cuándo es el saque inicial del Viking vs Bayern de Múnich en la Champions League?

El Viking vs Bayern de Múnich comienza en el Lyse Arena de Stavanger el martes 13 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Lyse Arena

¿Cómo comprar entradas para el Viking vs Bayern de Múnich de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la UEFA Champions League entre Viking FK y Bayern de Múnich en el Lyse Arena (SR-Bank Arena) de Stavanger, sigue estos pasos:

1. Venta oficial del Viking FK (afición local)

Portal de entradas: Las entradas oficiales se venden principalmente a través del proveedor principal de venta de entradas del Viking FK, TicketCo.

Prioridad para socios: Los abonados del Viking y los suscriptores de Viking+ reciben acceso prioritario a las entradas para los partidos europeos antes de que se abra la venta general al público.

Taquilla el día del partido: El día del partido, la taquilla del estadio situada en la Puerta 4 abre 1,5 horas antes del saque inicial para las ventas restantes y consultas (ten en cuenta que el recinto no acepta efectivo en absoluto).

2. Venta oficial del Bayern de Múnich (afición visitante)

Cupo visitante: Los aficionados que deseen sentarse en la grada visitante deben solicitarlo directamente a través del portal oficial de entradas del FC Bayern de Múnich o de los canales de asignación de peñas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Viking vs Bayern de Múnich de la Champions League?

Los precios oficiales de venta al público para el partido de Champions League entre Viking FK y Bayern de Múnich en el Lyse Arena varían según la categoría y la zona de aficionados:

1. Precios oficiales de taquilla

Categoría 1 (lateral / asientos preferentes): 90 € - 140 €

Categoría 2 (esquinas / graderío superior): 60 € - 85 €

Categoría 3 (detrás de las porterías / fondo local estándar): 40 € - 55 €

Sector de aficionados visitantes (bloque de seguidores del Bayern de Múnich): 45 € - 50 €

Paquetes VIP y hospitality: 250 € - 450 €+

Viking vs Bayern de Múnich en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Viking vs Bayern de Múnich

El Viking ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido uno. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 8-1 sobre el Kristiansund BK en la Eliteserien, mientras que su única derrota en esa racha llegó contra el VfB Stuttgart, por 3-1 en la Champions League. A lo largo de esos cinco partidos, el Viking marcó 16 goles y encajó 7, lo que refleja a un equipo de vocación ofensiva capaz de firmar grandes cifras en la competición doméstica.

El Bayern de Múnich ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha empatado uno. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Elversberg en la Bundesliga, y anteriormente venció al Bodø/Glimt por 5-0 en la Champions League. Los únicos puntos que dejó escapar en ese tramo llegaron en un empate 0-0 ante el Schalke. El Bayern marcó 13 goles en esos cinco partidos y solo encajó dos, un registro que apunta a un equipo bien organizado y clínico.

Viking vs Bayern de Múnich: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos recientes entre el Viking y el Bayern de Múnich.