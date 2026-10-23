Este encuentro será el primer enfrentamiento oficial entre los dos clubes en una competición europea. Ambos buscan recuperarse en la fase de grupos de la Champions League tras sufrir duras derrotas ante clubes de primer nivel en jornadas anteriores del torneo.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Viking contra el Sabah FK, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Viking contra el Sabah FK de la Champions League?

El Viking contra el Sabah FK se disputará en el Lyse Arena de Stavanger el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Lyse Arena

¿Cómo comprar entradas para el Viking contra el Sabah FK de la Champions League?

Hay varias opciones para comprar entradas para el próximo partido de la UEFA Champions League entre el Viking y el Sabah FK:

Venta oficial del club: Consulta directamente la web oficial del Viking FK para conocer la venta destinada a socios, los periodos de compra preferente para abonados y la venta al público general para los partidos en el Lyse Arena (Viking Stadion).

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo es posible encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Viking contra el Sabah FK de la Champions League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el partido de la UEFA Champions League entre el Viking FK y el Sabah FK:

1. Canales oficiales del club

Categoría 3 (detrás de las porterías / fondo local estándar): 40 € – 55 €

Categoría 2 (esquinas / grada superior): 60 € – 85 €

Categoría 1 (lateral / mejores asientos): 90 € – 140 €

Paquetes VIP y de hospitalidad: 250 € – 450 € o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda del mercado:

Reventa de entradas estándar / generales: 240 € – 265 €

Reventa de entradas en el fondo: 1.850 € – 2.150 €

Reventa de entradas en el lateral:2.350 € – 3.000 € o más

Viking contra Sabah FK en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Viking y el Sabah FK

El Viking ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante el Lillestroem en la Eliteserien. En esa racha también logró un triunfo por 8-1 frente al Kristiansund BK. Su única derrota llegó ante el VfB Stuttgart, por 3-1 en la Champions League. En esos cinco partidos, el Viking marcó 15 goles y encajó seis.

El Sabah FK ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Su única derrota fue un 4-0 ante el Manchester United en la Champions League. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 frente al Imisli FK en la Premier League de Azerbaiyán. En ese mismo periodo también ganó por 5-0 al Zira. En esos cinco partidos, el Sabah marcó 12 goles y encajó cinco.

Viking contra Sabah FK: enfrentamientos recientes

No hay datos de enfrentamientos previos entre el Viking y el Sabah FK. El partido del martes en el Lyse Arena será el primer encuentro oficial entre los dos clubes.