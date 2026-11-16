El Viking recibe al Feyenoord el martes 8 de diciembre de 2026 en el Lyse Arena de Stavanger.

Este próximo partido de la fase de liga de la Champions League será el primer enfrentamiento oficial de la historia entre el Viking FK noruego y el Feyenoord neerlandés. Ambos clubes llegan a esta cita crucial en busca de un cambio de rumbo tras un inicio complicado en sus respectivas campañas europeas.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Viking contra el Feyenoord, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Viking contra el Feyenoord de la Champions League?

El Viking contra el Feyenoord se juega en el Lyse Arena de Stavanger el martes 8 de diciembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 6 8 dic 2026 - 12:45 Lyse Arena

¿Cómo comprar entradas para el Viking contra el Feyenoord de la Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de Champions League entre el Viking y el Feyenoord:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del club (Viking FK): La forma más directa, segura y fiable de conseguir entradas es a través del portal oficial de venta del Viking FK. Los abonados y socios del club suelen tener prioridad en periodos exclusivos de preventa antes de que las localidades restantes se pongan a disposición del público general.

La forma más directa, segura y fiable de conseguir entradas es a través del portal oficial de venta del Viking FK. Los abonados y socios del club suelen tener prioridad en periodos exclusivos de preventa antes de que las localidades restantes se pongan a disposición del público general. Entradas oficiales para la afición visitante (Feyenoord): Si apoyas al equipo neerlandés visitante, debes comprar las entradas directamente a través de los canales oficiales de venta del Feyenoord.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Champions League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Viking contra el Feyenoord de la Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el partido de Champions League entre el Viking y el Feyenoord:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general estándar: Suele costar aproximadamente entre 40 y 90 € .

Suele costar aproximadamente entre . Preventas para socios y abonados: Los precios parten de unos 35 a 75 €.

Los precios parten de unos Paquetes VIP y de hospitalidad: Suelen partir de entre 250 y más de 500 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub publican entradas a precios que dependen de la demanda:

Gradas de fondo y zonas altas: Los precios parten de unos 2.150 a 2.400 € .

Los precios parten de unos . Gradas laterales y sectores prémium: A menudo se anuncian por más de 2.900 a más de 3.000 €.

Viking contra Feyenoord en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Viking y el Feyenoord

El Viking ha ganado tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-1 ante el KFUM en la Eliteserien, con la que dio continuidad a su triunfo sobre el Sabah FK (4-1) en la Champions League. Marcó 18 goles y encajó 10 en esos cinco encuentros, aunque la derrota por 3-2 ante el Bodø/Glimt y la caída por 3-1 frente al Aston Villa en Europa muestran que sigue siendo vulnerable ante rivales de primer nivel.

El Feyenoord suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-3 ante el sc Heerenveen en la Eredivisie, después de perder por 3-0 frente al Inter de Milán en la Champions League. Marcó siete goles y encajó nueve en esos cinco encuentros, unas cifras que ponen de manifiesto la fragilidad defensiva que muestra actualmente la plantilla de Van Bronckhorst.

Viking contra Feyenoord: historial reciente de enfrentamientos

No hay datos disponibles de enfrentamientos anteriores entre el Viking y el Feyenoord. Este partido en el Lyse Arena supone un encuentro poco habitual entre los dos clubes a este nivel.