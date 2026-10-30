El VfB Stuttgart recibe al Werder Bremen el sábado 7 de noviembre de 2026 en el MHPArena de Stuttgart.

Su último enfrentamiento liguero oficial se disputó el 26 de abril de 2026 y terminó con un disputado empate 1-1 en el MHPArena. En sus últimos duelos directos, los partidos han sido muy igualados, con las victorias repartidas equitativamente en las últimas temporadas.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el VfB Stuttgart contra el Werder Bremen, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el VfB Stuttgart contra el Werder Bremen de la Bundesliga?

El VfB Stuttgart contra el Werder Bremen se disputa el sábado 7 de noviembre de 2026 en el MHPArena de Stuttgart.

Bundesliga - Jornada 9 7 nov 2026 - 12:30 MHPArena

¿Cómo comprar entradas para el VfB Stuttgart contra el Werder Bremen de la Bundesliga?

Para conseguir entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el VfB Stuttgart y el Werder Bremen, tienes varias opciones principales, según la disponibilidad y tus preferencias:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas directamente en la tienda oficial de entradas en línea del VfB Stuttgart. Es la forma más segura de conseguirlas a su precio original, aunque la disponibilidad para los partidos de liga con mucha demanda depende de las fases de venta para socios y de la apertura de la venta al público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el VfB Stuttgart contra el Werder Bremen de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de Bundesliga entre el VfB Stuttgart y el Werder Bremen varían considerablemente según se compren a través de los canales oficiales del club o en plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

Entradas de pie (Stehplätze): De 18,50 a 25 €

De 18,50 a 25 € Asientos estándar (Sitzplätze / fondos): De 45 a 110 €

De 45 a 110 € Asientos de categoría estándar / en los laterales: De 115 a 230 €

De 115 a 230 € Asientos en la tribuna principal / laterales prémium (Haupttribüne): De 240 a 420 € o más

De 240 a 420 € o más Paquetes de hospitalidad y VIP: De 500 a 1.200 € o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas de pie / asientos económicos de reventa: Desde unos 95 a 160 €

Desde unos 95 a 160 € Asientos de categoría 2 / grada superior e inferior: De 200 a 350 €

De 200 a 350 € Asientos prémium de categoría 1 y en los laterales: De 350 a 750 € o más

De 350 a 750 € o más Paquetes VIP y de hospitalidad de reventa: De 850 a 1.150 € o más

VfB Stuttgart contra Werder Bremen en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del VfB Stuttgart y el Werder Bremen

El Stuttgart ha registrado dos victorias, dos derrotas y una victoria en un amistoso en sus últimos cinco partidos de todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 5-0 ante el Greuther Fürth en un amistoso el 1 de octubre, aunque su último resultado oficial fue una derrota por 0-1 frente al Borussia Dortmund en la Bundesliga. Anteriormente, el Stuttgart venció por 4-1 al FC Köln en liga y por 3-1 al Viking en la Champions League, además de perder por 1-2 ante el Hoffenheim. En esos cinco partidos, el Stuttgart marcó 13 goles y encajó tres, aunque el resultado del amistoso mejora la impresión que deja el balance general.

El Werder Bremen ha ganado dos, empatado uno y perdido uno de sus últimos cuatro partidos oficiales, además de lograr una victoria ante el SK Hansa Lüneburg en la Copa de Alemania. Su resultado liguero más reciente fue un empate 1-1 con el FC Köln el 12 de septiembre, después de imponerse por 3-1 al RB Leipzig la semana anterior. El Bremen cayó por 1-4 ante el Freiburg en su única derrota durante esta racha. En los cinco partidos, el Bremen marcó ocho goles y encajó nueve.

VfB Stuttgart contra Werder Bremen: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó 1-1 en el MHPArena, en un partido de Bundesliga disputado el 26 de abril de 2026. En los últimos cinco duelos, el Stuttgart presenta el mejor balance, con dos victorias frente a las dos del Bremen y un empate, aunque su resultado más contundente en esta serie fue el triunfo a domicilio por 4-0 ante el Bremen en diciembre de 2025.