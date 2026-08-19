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Cómo conseguir entradas para el VfB Stuttgart vs FC Köln: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

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El VfB Stuttgart se enfrenta al FC Koeln en la Bundesliga. Aquí te contamos cómo puedes conseguir tus entradas

El VfB Stuttgart se enfrenta al FC Koeln el viernes 4 de septiembre de 2026 en el MHPArena de Stuttgart. 

El Stuttgart afronta el partido con el objetivo de mantener una racha activa de seis encuentros sin perder ante el FC Koeln, después de una victoria por 3-1 en su anterior enfrentamiento directo. Ambos equipos llegan al choque en busca de impulso en el arranque de la temporada, con el Stuttgart tratando de defender su registro como local en el MHPArena, mientras que el FC Koeln busca una importante victoria a domicilio para poner fin a la racha dominante de su rival.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para el VfB Stuttgart vs FC Koeln, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del VfB Stuttgart vs FC Koeln de la Bundesliga?

crest
Bundesliga - Jornada 2
MHPArena

¿Cómo comprar entradas para el VfB Stuttgart vs FC Koeln de la Bundesliga?

1. Venta oficial del club local (VfB Stuttgart)

  • Compra directamente a través de la web oficial de entradas del club anfitrión.
  • La venta se abre unas semanas antes del día del partido, con prioridad para los socios del club antes de abrirse al público general.
  • Si están agotadas, consulta el portal oficial de intercambio de entradas del club para reventas a precio facial de abonados.

2. Zona de la afición visitante (FC Koeln)

  • Los aficionados del equipo visitante deben comprar las entradas exclusivamente a través del portal oficial del club visitante para sentarse en la sección designada para los seguidores visitantes.

3. Plataformas secundarias de entradas

  • A menudo se pueden encontrar entradas en mercados de reventa de terceros como StubHub, aunque los precios suelen estar por encima del valor facial y la disponibilidad varía.

¿Cuánto cuestan las entradas para el VfB Stuttgart vs FC Koeln de la Bundesliga?

Los precios estándar de las entradas para los partidos de Bundesliga en el MHPArena varían según la categoría del asiento y el canal de compra:

  • Precio oficial (valor facial): directamente con el club anfitrión, las entradas estándar suelen oscilar entre 15 € y 80 €, con las zonas de pie en el tramo más barato y las zonas centrales con asiento en el más alto.
  • Mercado de reventa: En mercados de terceros como StubHub, los precios empiezan aproximadamente entre 60 € y 105 € para el acceso básico, y aumentan con la demanda a medida que se acerca el día del partido.

VfB Stuttgart vs FC Koeln de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Forma del VfB Stuttgart vs FC Koeln

El Stuttgart encara la temporada de Bundesliga después de una pretemporada irregular, con tres victorias, un empate y una derrota en cinco amistosos. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Fulham el 15 de agosto, aunque había vencido al Everton por 3-1 la semana anterior. En esos cinco partidos, el Stuttgart marcó 17 goles y encajó cuatro, destacando especialmente una contundente victoria por 8-1 sobre el Kickers Offenbach.

La forma del Koeln en pretemporada fue en gran parte positiva. El equipo de Wagner ganó tres de sus últimos cinco partidos, empató uno y perdió uno, con su única derrota siendo un resultado de 5-1 en la Bundesliga ante el Bayern de Múnich el pasado mes de mayo. Su encuentro más reciente terminó con victorias consecutivas sobre la Real Sociedad, por 2-1 y 2-0, y además le endosó ocho goles al Bergisch Gladbach sin respuesta. El Koeln marcó 15 goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

VFB

VFB - Formulario

PAR
D2-2
EVE
W3-1
FUL
L1-0
HRO
W0-4
FCB
L5-1
Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
KOE

KOE - Formulario

BSC
D2-2
RSO
W2-0
RSO
W2-1
WUK
W1-2
TSG
W3-2
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

VfB Stuttgart vs FC Koeln: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 14 de febrero de 2026, cuando el Stuttgart ganó 3-1 en el MHPArena en la Bundesliga. En los últimos cinco enfrentamientos directos en la competición, el Stuttgart presenta el mejor balance, con tres victorias por una del Koeln, mientras que un partido terminó en empate. El Stuttgart ha marcado 11 goles en esos cinco duelos y ha encajado cinco.

Cara a cara

VfB StuttgartEmpateFC Colonia
4
1
0
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
F
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
F
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
F
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
F
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
F
11Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del VfB Stuttgart vs FC Koeln

En la clasificación actual de la Bundesliga, el VfB Stuttgart ocupa la 17.ª posición, mientras que el FC Koeln está en la 8.ª.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
W
W
W
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4310142+1210
W
W
D
W
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
W
W
W
4
AugsburgoAugsburgoFCA
4211116+57
L
D
W
W
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
W
D
W
L
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
W
L
W
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
L
W
W
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
W
D
W
L
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
L
W
L
W
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
D
W
L
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
W
D
L
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
W
L
L
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
L
D
L
W
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
L
W
L
L
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
L
L
W
L
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
W
L
L
L
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
L
L
L
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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