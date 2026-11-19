El VfB Stuttgart recibe al Union Berlin el sábado 12 de diciembre de 2026 en el MHPArena de Stuttgart.

En sus enfrentamientos de la temporada 2025–26, el Union Berlin se impuso por 2-1 en casa en agosto de 2025, antes de que Jeong Woo-yeong, exatacante del Stuttgart, rescatara un empate tardío (1-1) para los visitantes en el MHP Arena en enero de 2026. Con nueve goles en sus últimos tres duelos ligueros, este partido enfrenta una y otra vez la fortaleza del Stuttgart en casa, donde solo ha perdido una vez en nueve visitas del Union, con la tenaz resistencia del equipo berlinés.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el VfB Stuttgart - Union Berlin, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el VfB Stuttgart - Union Berlin de la Bundesliga?

El VfB Stuttgart - Union Berlin se juega el sábado 12 de diciembre de 2026 en el MHPArena de Stuttgart.

Bundesliga - Jornada 13 12 dic 2026 - 09:30 MHPArena

¿Cómo comprar entradas para el VfB Stuttgart - Union Berlin de la Bundesliga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el VfB Stuttgart - Union Berlin de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Tienda oficial de entradas del VfB Stuttgart (venta primaria para la afición local): Las entradas para los partidos en casa en el MHP Arena se ponen a la venta inicialmente a través del portal oficial de entradas del VfB Stuttgart. La venta suele abrirse primero para los socios del club y, según la demanda y la disponibilidad, puede pasar después a la venta general.

Las entradas para los partidos en casa en el MHP Arena se ponen a la venta inicialmente a través del portal oficial de entradas del VfB Stuttgart. La venta suele abrirse primero para los socios del club y, según la demanda y la disponibilidad, puede pasar después a la venta general. Tienda oficial de entradas del 1. FC Union Berlin (afición visitante): Si apoyas al equipo visitante, debes solicitar las entradas para su zona directamente a través del sistema oficial de venta del Union Berlin. El Union distribuye esas entradas entre sus socios y peñas registradas conforme a sus normas habituales para los partidos fuera de casa.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el VfB Stuttgart - Union Berlin de la Bundesliga?

Estos son los precios estimados de las entradas para el VfB Stuttgart - Union Berlin de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Zonas de pie (Cannstatter Kurve / sectores visitantes): Suelen costar entre 20 y 30 € .

Suelen costar entre . Asientos de categoría regular (gradas superiores e inferiores): Suelen costar entre 45 y 75 € .

Suelen costar entre . Asientos de categoría superior y tribuna principal (Haupttribüne): Cuestan entre 80 y más de 120 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa estándar / asientos en la grada superior: Parten de unos 130 a 175 € .

Parten de unos . Asientos de precio intermedio / en los laterales: Cuestan de media entre 350 y 460 € .

Cuestan de media entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Van desde 900 hasta más de 1.100 €.

VfB Stuttgart - Union Berlin de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del VfB Stuttgart y el Union Berlin

El Stuttgart ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con siete goles a favor y nueve en contra. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Werder Bremen en la Bundesliga. Durante esta racha también ganó por 4-2 al Bayer Leverkusen a domicilio. Las dos derrotas llegaron frente al Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga y al Galatasaray en la Champions League.

El Union Berlin no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos: ha cosechado un empate y cuatro derrotas, con solo dos goles a favor y diez en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Wolfsburgo en un amistoso. También perdió por 2-0 contra el Friburgo en la Bundesliga. El empate 1-1 ante el Colonia en la liga ha sido su mejor resultado en este tramo.

VfB Stuttgart - Union Berlin: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó 1-1 en el MHPArena, en un partido de la Bundesliga disputado el 18 de enero de 2026. En los últimos cinco duelos directos, el Stuttgart presenta el mejor balance, con dos victorias, dos empates y una derrota. Esos cinco partidos han dejado 17 goles en total, incluido un empate 4-4 en el Alte Försterei en abril de 2025.