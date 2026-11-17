El VfB Stuttgart recibe al Lille el miércoles 9 de diciembre de 2026 en el MHPArena de Stuttgart.

Su único enfrentamiento anterior del que hay constancia fue un amistoso de pretemporada disputado en agosto de 2002, que terminó con una ajustada victoria por 1-0 del equipo francés. Ambos clubes llegan a este partido de la fase liga europea en el MHPArena inmersos en campañas continentales en las que necesitan sumar puntos cruciales para la clasificación.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el VfB Stuttgart-Lille, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el VfB Stuttgart-Lille de Champions League?

El VfB Stuttgart-Lille se disputa en el MHPArena de Stuttgart el miércoles 9 de diciembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 6 9 dic 2026 - 15:00 MHPArena

¿Cómo comprar entradas para el VfB Stuttgart-Lille de Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo VfB Stuttgart-Lille de Champions League:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: La forma más directa y fiable de conseguir entradas auténticas a su precio oficial es a través de los portales de venta del VfB Stuttgart y el LOSC Lille. Normalmente tienen prioridad los socios de los clubes, los abonados y los aficionados registrados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Champions League cuando se agotan las localidades de venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el VfB Stuttgart-Lille de Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el VfB Stuttgart-Lille de Champions League:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar para socios y venta general: Suelen costar aproximadamente entre 25 € y 70 € .

Suelen costar aproximadamente . Tribuna principal y categorías prémium: Suelen costar entre 80 € y 150 € .

Suelen costar . Paquetes de hospitalidad y VIP: Sus precios van desde 500 € hasta más de 2.500 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta primaria de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa de entradas básicas o para los fondos: Los precios parten de unos 120 € a 140 € .

Los precios parten de unos . Reventa de entradas para los laterales y zonas prémium: Los precios suelen situarse entre 200 € y más de 400 € .

Los precios suelen situarse . Reventa de entradas de alta demanda y VIP: Los precios pueden superar los 1.500 € y llegar a más de 2.500 €.

VfB Stuttgart-Lille de Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del VfB Stuttgart y el Lille

El Stuttgart ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Werder Bremen en la Bundesliga, después de perder por 2-0 frente al Galatasaray en la Champions League. Anteriormente, en esa misma racha, se impuso por 2-4 a domicilio al Bayer Leverkusen. El Stuttgart ha marcado siete goles y ha encajado nueve en esos cinco partidos.

El Lille ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. En el más reciente venció por 1-2 al Rennes en la Ligue 1 y empató 0-0 con el Bodø/Glimt en la Champions League. Su única derrota en esta racha fue un 2-4 ante el Galatasaray en competición europea. El Lille ha marcado cuatro goles y ha encajado seis en esos cinco encuentros.

VfB Stuttgart-Lille: Enfrentamientos directos recientes

Los registros facilitados no incluyen datos de enfrentamientos directos entre el VfB Stuttgart y el Lille. Se añadirá más contexto histórico a medida que haya información disponible.