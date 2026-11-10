El VfB Stuttgart recibe al Dynamo Dresden el martes 1 de diciembre de 2026 en el MHPArena de Stuttgart.

Su enfrentamiento oficial más reciente tuvo lugar el 29 de julio de 2022, en la Copa de Alemania, cuando el Stuttgart se impuso por 1-0 a domicilio al Dresden. Antes de ese partido de copa, ambos equipos se habían enfrentado en la temporada 2019-20 de la 2. Bundesliga, en la que el Stuttgart ganó 3-0 en casa y 2-0 a domicilio.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el VfB Stuttgart-Dynamo Dresden, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el VfB Stuttgart-Dynamo Dresden de la Copa de Alemania?

El VfB Stuttgart-Dynamo Dresden se juega el martes 1 de diciembre de 2026 en el MHPArena de Stuttgart.

DFB-Pokal - 1/8 1 dic 2026 - 12:00 MHPArena

¿Cómo comprar entradas para el VfB Stuttgart-Dynamo Dresden de la Copa de Alemania?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el VfB Stuttgart-Dynamo Dresden de la Copa de Alemania:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: La forma más fiable de conseguir entradas a su precio original es acudir directamente a los canales oficiales de los clubes. El VfB Stuttgart gestiona la venta de entradas para sus partidos en casa a través de la tienda online oficial de su página web, mientras que el Dynamo Dresden distribuye las entradas de la zona visitante mediante su propio portal de venta.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Copa de Alemania cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el VfB Stuttgart-Dynamo Dresden de la Copa de Alemania?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el VfB Stuttgart-Dynamo Dresden de la Copa de Alemania:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales estándar: Suelen costar entre 15 € y 75 € .

Suelen costar entre . Entradas con descuento: Parten de tan solo 10 € a 12 € en determinadas zonas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas vendidas directamente por los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Asientos estándar: Suelen partir de unos 40 € a 60 € .

Suelen partir de unos . Asientos prémium: Con frecuencia cuestan entre 90 € y más de 200 €.

VfB Stuttgart-Dynamo Dresden de la Copa de Alemania: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del VfB Stuttgart y el Dynamo Dresden

El VfB Stuttgart ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-2 a domicilio ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga, después de imponerse por 1-0 en casa del Paderborn en la Copa de Alemania. Las dos derrotas de esa serie llegaron ante el Borussia Mönchengladbach (2-3) y el Hamburger SV (0-1). El Stuttgart marcó nueve goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

El Dynamo Dresden ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Hannover 96 en la 2. Bundesliga, aunque antes había vencido por 2-0 al Schalke 04 en la Copa de Alemania. El Dresden también perdió por 3-0 ante el Holstein Kiel en liga. En esos cinco partidos, el SGD marcó siete goles y encajó siete.

VfB Stuttgart-Dynamo Dresden: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se disputó en la Copa de Alemania el 29 de julio de 2022, cuando el VfB Stuttgart ganó por 1-0 en casa del Dynamo Dresden. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Stuttgart presenta un mejor balance, con tres victorias frente a una del Dresden, que también se impuso en un amistoso. El Stuttgart ha dominado este enfrentamiento según los datos disponibles.